Почему Зеленский уже проиграл дебаты Порошенко

Среди политических экспертов преобладает мнение, что время Порошенко истекло, и он на всех парах движется к неизбежному краху политической карьеры. Но мне представляется, что ситуация вовсе не так однозначна

Почему действующий президент настаивает на том, чтобы дебаты с Владимиром Зеленским состоялись дважды — 14 апреля на стадионе и 19 в телевизионном эфире? И почему лидер избирательной гонки пока согласился только на одну встречу?

В течение последней недели произошло много событий, которые могут лишить Зеленского колоссальной поддержки, которую он получил в первом туре. После того, как в Европейском союзе выразили сомнение в сформированности политических взглядов актёра и его приверженности курсу евроинтеграции, указав, что в этом смысле Пётр Порошенко — это фигура проверенная, Зеленскому пришлось на разных уровнях и разных площадках заверять западных представителей в намерении вести страну к вступлению в ЕС и НАТО в случае победы на выборах.

Выраженная им готовность к переговорам с Москвой о выполнении российской стороной Минских договоренностей и необходимости изменения их формата лежат строго в русле политической линии, выработанной Петром Порошенко. Устами пресс-секретаря российского президента России, Кремль был вынужден напомнить Зеленскому о том, что Россия не является стороной конфликта и потому призывать ее к соблюдению Минских соглашений бессмысленно.

Все это вместе могло отрезвить некоторые головы, считавшие, что поддерживаемый украинским олигархом Игорем Коломойским Зеленский попытается заработать себе очки на отстаивании интересов русской общины Украины. Ничего подобного.

В ключевых моментах политическое кредо Зеленского, если оно у него вообще есть, совпадает с политической позицией его конкурента. Зеленскому, конечно, нужно было бы немного подождать, продолжая делать реверансы в адрес России и русских, но Запад потребовал от него принести клятву на верность. И они моментально это исполнил.

Надежды части избирателей (думаю, что очень немаленькой) на то, что жесткий антироссийский курс будет хотя бы отчасти скорректирован, оказались напрасными. Даже ролик, в котором Зеленский призвал своего противника провести дебаты на стадионе, был записан на украинском языке, что не может не сказаться на иллюзиях русскоязычных граждан Украины, что актёр — это их кандидат.

Пётр Порошенко и его штаб понимают, что в ходе дебатов шоумен вынужден будет раскрыться еще больше. Ему нужно будет парировать упрёки, что он ставленник Москвы. Для этого придется очень внятно высказаться и по проблеме войны в Донбассе, и по русскому языку, и по отношениям с Россией.

А по всем этим вопросам Зеленский вынужден держаться политических параметров, приемлемых для Запада. У того не должно возникать ни малейших сомнений в том, что антироссийский курс будет продолжен. Делает ли это сознательно Запад, сложно сказать, но Порошенко точно отдает себе отчет в своих действиях, когда пытается загнать противника в угол.

На дебатах не удастся отделаться шуточками или двусмысленными заявлениями. Там придется расставить все точки над i и, соответственно, отпугнуть ту часть избирателей, которая видела в Зеленском потенциального миротворца и защитника русского языка.

Кроме того, антироссийский тренд — это то, на чем президент собаку съел и, утверждая, что он будет сохранять политическую преемственность, Зеленский вступает сферу компетенции Порошенко. Не обладая ни глубокими познаниями, ни политическим опытом, актёр, играя по чужим правилам, будет выглядеть слабым и неубедительным. Националистам окончательно станет ясно, что бескомпромиссный Порошенко куда лучше бесхребетного и несамостоятельного Зеленского.

Кроме того, дебаты парализуют часть русского электората. К чему вообще идти на выборы, если ни один из кандидатов не лучше. К чему менять шило на мыло?

Поэтому дебаты для Зеленского изначально проиграны. Он догадывается об этом и настаивает всего на одной встрече и перед самым голосованием. За два дня до выборов поражение во время дискуссии с Порошенко едва ли серьезно скажется на рейтинге Зеленского.

Ну и, конечно, надо помнить, что главным игроком в этом шоу остается Вашингтон, который, надо полагать, сейчас лихорадочно размышляет, кому отдать предпочтение: Порошенко или Коломойскому.