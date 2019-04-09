Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Об этом сообщает телеканал ZIK, который выложил видео с моментом инцидента на своём YouTube-канале.

Отмечается, что конфликт произошёл после политического шоу «Игра с огнём», во время которого гости программы обсуждали второй тур выборов президента, а также предстоящие дебаты между Зеленским и действующим главой Украины Петром Порошенко

На кадрах видео видно, что депутат схватил Юраша за горло в коридоре и несколько раз пнул, порвав рубашку. Мужчин разняли охранники.

В декабре 2018 года Барна подрался с депутатом Юрием Левченко в прямом эфире украинского парламентского телеканала «Рада».

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал драку депутатов Верховной рады.