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Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского 

RT на русском + ещё 7 19 часов назад
Фото: Facebook
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Об этом сообщает телеканал ZIK, который выложил видео с моментом инцидента на своём YouTube-канале.
Отмечается, что конфликт произошёл после политического шоу «Игра с огнём», во время которого гости программы обсуждали второй тур выборов президента, а также предстоящие дебаты между Зеленским и действующим главой Украины Петром Порошенко.
На кадрах видео видно, что депутат схватил Юраша за горло в коридоре и несколько раз пнул, порвав рубашку. Мужчин разняли охранники.
В декабре 2018 года Барна подрался с депутатом Юрием Левченко в прямом эфире украинского парламентского телеканала «Рада».
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал драку депутатов Верховной рады.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юрий Левченко , Верховная Рада
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