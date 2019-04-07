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«Поклониться в ноги»: Лебединский призвал РФ просить прощения у Украины 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться в ноги Украине и компенсировать убытки». В интервью украинским СМИ Алексей Лебединский заявил, что Москва должна просить прощения у Украины, «поклониться в ноги и максимально компенсировать убытки».
«Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он.
После этого по соцсетям пронесся шквал негодования. Лебединского подвергли остракизму и назвали «певунцом, обгадившим Родину».
Пользователей возмущает, что Лебединский родился в Ленинграде и выступает против своей родины. Его называют предателем и считают, что подобные заявления он делает с целью выслужиться перед властями Украины, а также напомнить о себе.
«…Свою родину этот певунец обгадил», «Чтобы на окраине его приняли за своего, он готов и Родину унизить и предать! Однако предателей никто, даже враги России не любят!» — пишут в рунете.
Лебединский был популярен в России, в 2014 году эмигрировал в США. Он заявил о намерении переехать на Украину.
«Профессор Лебединский» прославился в 90-е годы, он известен песнями «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро».
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев мог бы потребовать от Москвы «компенсацию за века оккупации».
Комментарии166
Украина , Конфликты , Политика , Шоу-бизнес , Москва , США
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