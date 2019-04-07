«Поклониться в ноги»: Лебединский призвал РФ просить прощения у Украины

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться в ноги Украине и компенсировать убытки». В интервью украинским СМИ Алексей Лебединский заявил, что Москва должна просить прощения у Украины, «поклониться в ноги и максимально компенсировать убытки».

«Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он.

После этого по соцсетям пронесся шквал негодования. Лебединского подвергли остракизму и назвали «певунцом, обгадившим Родину».

Пользователей возмущает, что Лебединский родился в Ленинграде и выступает против своей родины. Его называют предателем и считают, что подобные заявления он делает с целью выслужиться перед властями Украины, а также напомнить о себе.

«…Свою родину этот певунец обгадил», «Чтобы на окраине его приняли за своего, он готов и Родину унизить и предать! Однако предателей никто, даже враги России не любят!» — пишут в рунете.

Лебединский был популярен в России, в 2014 году эмигрировал в США. Он заявил о намерении переехать на Украину.

«Профессор Лебединский» прославился в 90-е годы, он известен песнями «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро».

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев мог бы потребовать от Москвы «компенсацию за века оккупации».