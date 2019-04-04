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Радоваться нечему: эксперт объяснил, почему успех Зеленского не гарантирует контакта с Москвой 

Рамблер + ещё 3 55 минут назад
Москве нельзя радоваться успеху Владимира Зеленского на выборах президента Украины, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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«Думаю, что в Кремле понимают, что при всей внешней симпатичности и обаятельности комика Зеленского дело в случае его победы придется иметь с совсем не обаятельным и жестким переговорщиком, каким является стоящий за Зеленским Коломойский», — сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».
Жарихин напомнил, как в России радовались победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Однако ожидания на сближение позиций России и США не оправдались.
Политолог также вспомнил о том, как Игорь Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области, в 2014 году жестко «подавлял ростки сопротивления».
Жарихин предположил, что фильм «Слуга народа», после которого исполнивший в нем главную роль актер Владимир Зеленский заявил о своих политических амбициях, это «неординарный креатив» стоящего за Зеленским Игоря Коломойского.
При этом эксперт отказался считать победу Владимира Зеленского во втором туре решенным вопросом. По его словам, у Порошенко есть шансы, поскольку он может забрать себе голоса своих бывших оппонентов и подключить административный ресурс.
«Перед избирателями будет выбор: голосовать за идейного чуждого Зеленского, или за нелюбимого, но более близкого Порошенко. И этот выбор будет очень непрост. Думаю, определенное количество голосов Порошенко все-таки дополнительно наберет», — заявил Владимир Жарихин.
Комментарии67
Украина , В мире , Конфликты , Игорь Коломойский , Владимир Жарихин , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Институт стран СНГ , Московский комсомолец , Москва
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