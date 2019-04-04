Радоваться нечему: эксперт объяснил, почему успех Зеленского не гарантирует контакта с Москвой

«Думаю, что в Кремле понимают, что при всей внешней симпатичности и обаятельности комика Зеленского дело в случае его победы придется иметь с совсем не обаятельным и жестким переговорщиком, каким является стоящий за Зеленским Коломойский», — сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Жарихин напомнил, как в России радовались победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Однако ожидания на сближение позиций России и США не оправдались.

Политолог также вспомнил о том, как Игорь Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области, в 2014 году жестко «подавлял ростки сопротивления».

Жарихин предположил, что фильм «Слуга народа», после которого исполнивший в нем главную роль актер Владимир Зеленский заявил о своих политических амбициях, это «неординарный креатив» стоящего за Зеленским Игоря Коломойского.

При этом эксперт отказался считать победу Владимира Зеленского во втором туре решенным вопросом. По его словам, у Порошенко есть шансы, поскольку он может забрать себе голоса своих бывших оппонентов и подключить административный ресурс.