Путин не станет говорить с Порошенко

Президент России Владимир Путин не будет разговаривать с Петром Порошенко, но, возможно, будет готов к диалогу с Владимиром Зеленским. Об этом в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, передает Украина.ру.
По словам Морозова, встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с кандидатом на пост президента Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком продемонстрировала готовность России к диалогу.
«Путин с Порошенко разговаривать не будет. Но встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком показала, что РФ готова вести переговоры и по газовому вопросу, и по вопросу Донбасса», — заявил сенатор.
Морозов подчеркнул, что для РФ будут важны не только результаты выборов президента, но и результаты выборов в Верховную раду.
31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета 85,07% голосов, Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов избирателей, за ним следует действующий президент страны Петр Порошенко с 16,02% голосов. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.