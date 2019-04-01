Путин не станет говорить с Порошенко

«Путин с Порошенко разговаривать не будет»

«Путин с Порошенко разговаривать не будет. Но встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком показала, что РФ готова вести переговоры и по газовому вопросу, и по вопросу Донбасса», — заявил сенатор.

Морозов подчеркнул, что для РФ будут важны не только результаты выборов президента, но и результаты выборов в Верховную раду

31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета 85,07% голосов, Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов избирателей, за ним следует действующий президент страны Петр Порошенко с 16,02% голосов. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.