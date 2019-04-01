Путин не станет говорить с Порошенко

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Путин с Порошенко разговаривать не будет» 

Рамблер + ещё 3 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин не будет разговаривать с Петром Порошенко, но, возможно, будет готов к диалогу с Владимиром Зеленским. Об этом в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, передает Украина.ру.
По словам Морозова, встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с кандидатом на пост президента Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком продемонстрировала готовность России к диалогу.
«Путин с Порошенко разговаривать не будет. Но встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком показала, что РФ готова вести переговоры и по газовому вопросу, и по вопросу Донбасса», — заявил сенатор.
Морозов подчеркнул, что для РФ будут важны не только результаты выборов президента, но и результаты выборов в Верховную раду.
31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета 85,07% голосов, Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов избирателей, за ним следует действующий президент страны Петр Порошенко с 16,02% голосов. Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.
Комментарии180
Украина , Видео , В мире , Политика , Игорь Морозов , Дмитрий Медведев , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Совет Федерации , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбе России и Украины пришел конец77
Запад оценил триумф Зеленского на выборах2
ОБСЕ заподозрила Порошенко в грубом нарушении45
В МИД вынесли прискорбный вердикт выборам на Украине66
В НАТО проигнорировали выборы на Украине81
Видео
ОБСЕ заподозрила Порошенко в грубом нарушении
Украина В мире
Украина официально объявила второй тур выборов
В мире Украина
Дружбе России и Украины пришел конец
Политика В мире
Всех напугала: что произошло с Бузовой на концерте
Шоу-бизнес Статьи
Путин не станет говорить с Порошенко
Украина В мире
В МИД вынесли прискорбный вердикт выборам на Украине
Украина В мире
Шнур встал на защиту Наташи Королевой
Шоу-бизнес Статьи
Приехали на конкурс и слегли: трагедия в Подмосковье
Происшествия Статьи
В Китае торнадо поднял в воздух батут с детьми
Происшествия
Кремль отказался поздравлять кандидатов на Украине
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение