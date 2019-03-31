Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

Действующий президент Украины Петр Порошенко, узнав о предварительных результатах экзитполов, заявил, что доволен ходом голосования. По его словам, во втором туре он не оставит ни единого шанса лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.

В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского». Также он добавил, что со 2 апреля «всем будет не до шуток».

Петр Порошенко не сомневается в открытости проведенных выборов и уверен в собственной победе.