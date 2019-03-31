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Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко, узнав о предварительных результатах экзитполов, заявил, что доволен ходом голосования. По его словам, во втором туре он не оставит ни единого шанса лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.
Тимошенко заявила о продажности результатов выборов и приготовилась ко второму туру
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского». Также он добавил, что со 2 апреля «всем будет не до шуток».
Петр Порошенко не сомневается в открытости проведенных выборов и уверен в собственной победе.
«Нет информации, которая поставила бы под сомнение результаты выборов президента. Такой острой конкуренции Украина никогда не знала. Избирательная кампания была тихой и спокойной, это хорошо», — заявил он.
Украина , Видео , В мире
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