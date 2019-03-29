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Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты 

Lenta.ru 1 час назад
Лидеры президентской гонки на Украине, в том числе действующий глава государства Петр Порошенко, сорвали последние теледебаты. Об этом сообщает телеканал «Громадське».
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Дебаты должны были пройти в эфире программы «Обратный отсчет» на канале «Общественный». Порошенко и медиаменеджер Владимир Зеленский на них не явились. Бывший вице-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в студии, но почти сразу же ее покинула.
«Я пришла, я приглашение уважаю и хочу твердо сказать: когда мы [с моими сторонниками] победим, я готова буду прийти в студию. Я очень благодарна, но прошу меня простить», — заявила она и предложила ведущим и гостям передачи обратить внимание на «два прекрасных объекта для нападок», которые не ответили на приглашение.
Согласно последним рейтингам, лидером президентской гонки остается Зеленский, которого, по разным данным, поддерживают 26-29 процентов определившихся с выборов украинцев. Порошенко либо поровну делит второе-третье место с Тимошенко, либо проигрывает ей с небольшим отрывом.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. При необходимости второй тур пройдет 21 апреля.
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Украина , Видео , В мире
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