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Зеленский разорвал связь с Россией 

News.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: ТАСС
Шоумен Владимир Зеленский, который участвует в президентских выборах на Украине, отказался от доли в российском кинобизнесе в пользу своего партнёра Андрея Яковлева.
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Комик, согласно данным реестру юридических лиц Кипра, больше не является бенефициаром европейской компании Green Family LTD, которая владеет бизнесом «Студии Квартал-95» в России, сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».
При этом его партнёры продолжают вести предпринимательскую деятельность в РФ.
Green Family является основателем российских компаний «Грин Филмс», «Вайсберг пикчерс» и «Платинумфильм», работающих в Москве.
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