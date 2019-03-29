Зеленский разорвал связь с Россией

Шоумен Владимир Зеленский, который участвует в президентских выборах на Украине, отказался от доли в российском кинобизнесе в пользу своего партнёра Андрея Яковлева.

Комик, согласно данным реестру юридических лиц Кипра, больше не является бенефициаром европейской компании Green Family LTD, которая владеет бизнесом «Студии Квартал-95» в России, сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

При этом его партнёры продолжают вести предпринимательскую деятельность в РФ.

Green Family является основателем российских компаний «Грин Филмс», «Вайсберг пикчерс» и «Платинумфильм», работающих в Москве.