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Украина укрепила границу с Крымом 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН.
По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны. На контрольно-пропускных пунктах будет увеличено количество сотрудников, которые проверяют паспорта и досматривают автомобили. Это позволит ускорить работу приграничных объектов.
Шевцов отметил, что в Херсонской области будет действовать больше пограничных нарядов, чем обычно. Усиленные меры безопасности также введут вдоль черты между контрольно-пропускными пунктами. Отряды пограничников усиливают уже сейчас, однако в день выборов их будет еще больше.
24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства. Он назвал ситуацию в приграничных областях «довольно напряженной, но контролируемой».
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.
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Украина , Видео , В мире , Войска , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Олег Слободян , Республика Крым
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