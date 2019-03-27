Порошенко допустил политический диалог с Россией

Он уточнил, что достичь его можно будет только при условии "российской деоккупации" Крыма и прекращения войны на Донбассе, а также после того, как на свободе окажутся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.

"Только тогда…мы возвратимся к политическому диалогу с Российской федерацией", — отметил Порошенко.