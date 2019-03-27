Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Об этом сообщает "112 Украина".
Он уточнил, что достичь его можно будет только при условии "российской деоккупации" Крыма и прекращения войны на Донбассе, а также после того, как на свободе окажутся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.
"Только тогда…мы возвратимся к политическому диалогу с Российской федерацией", — отметил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал своим главным оппонентом на выборах президента России Владимира Путина.