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Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Reuters
Чем ближе выборы на Украине, тем больше опасность провокаций, которые готовит Петр Порошенко для сохранения своей власти. По мнению экспертов, единственный выход для теряющего очки президента — срыв народного голосования.
Порошенко при любом для него исходе выборов продолжит расшатывать ситуацию в стране, так полагает украинский политолог Юрий Романенко. Если во второй тур пройдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, то президенту останется единственный выход — сорвать выборы в промежутке между первым и вторым туром.
Как вариант — Порошенко может затягивать ситуацию через суды, куда его команда подаст иски о непризнании выборов. Еще один сценарий, который может быть реализован после 31 марта, касается привлечения на свою сторону радикалов и военных, прошедших войну в Донбассе.
"Порошенко будет играть на страхе. Будет пытаться подтягивать "атошников", военных, говорить, что военные не примут любого другого главнокомандующего их устами", — сказал Романенко.
Между тем косвенное свидетельство того, что Петр Порошенко готовит вмешательство в работу Центральной избирательной комиссии и фальсификацию выборов, стало заявление ее руководителя Татьяна Слипачук. Она сказала сегодня, что опасается силового вмешательства в процесс подсчета голосов на выборах, поскольку это может привести к сбоям в работе комиссии.
До выборов на Украине остается менее недели. Согласно последним социологическим опросам, актер Владимир Зеленский занимает безоговорочное первое место. За ним следуют действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Интересно, что по результатам исследований, первое место во втором туре при любом раскладе занимает Зеленский. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
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Украина , В мире , Юрий Романенко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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