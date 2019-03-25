Украине предрекли экологическую катастрофу

Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды. Об этом рассказали в новостном сюжете на канале «1+1».

Специалисты отмечают, что за последние годы более 800 поселков лишились собственных водных источников. Кроме того, с карты исчезают мелкие реки. По словам ученых, это происходит из-за того, что жители не экономят воду.

По подсчетам экспертов, каждые две недели украинцы «выливают» в канализацию все Шацкие озера, а за год «осушают» три крупнейших водохранилища: Киевское, Каневское и Днепровское. Через 35 лет, добавляют они, население Украины «сольет» целое Азовское море.

Ученые также выразили опасения, что к 2050 году стране придется импортировать питьевую воду.

Также специалисты предрекают, что через четверть века на севере Украины будут степи вместо лесов, а Днепр обмелеет.