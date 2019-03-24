Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина усилила охрану на границе с Россией из-за выборов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян сообщил, что охрана на границе с Россией была усилена в связи с предстоящими президентскими выборами в стране, передает УНН.
По его словам, ситуация на границе с Россией в настоящее время остается "напряженной, но контролируемой".
"Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины, поэтому там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска, так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами", — сказал Слободян.
Он добавил, что с начала 2019 года ГПСУ не впустила на Украину более 2 тысяч граждан России, при этом только за минувшие сутки пересечь российско-украинскую границу не позволили 25 россиянам. Также Слободян заявил, что на территорию страны пытаются проникнуть "завербованные российскими спецслужбами граждане Украины".
Ранее сообщалось, что в храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Газета.Ru: последние новости
На Украине в ходе столкновений с радикалами пострадали 22 полицейских СБУ раскрыла схему подкупа одесских избирателей Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке
Комментарии
Украина , В мире , Олег Слободян , МВД
Читайте также
Видео
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
В мире Европа
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение