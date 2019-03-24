Служба безопасности Украины заявляет, что заблокировала функционирование схемы подкупа избирателей в Одесской области; по данным генпрокуратуры, речь идет о подкупе в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность, связанную с организацией подкупа избирателей в пользу одной из политических сил на территории Одесской области", — говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.
Спецслужба не приводит каких-либо фамилий и не уточняет, о подкупе в пользу какого кандидата идет речь, однако со своей стороны генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что речь идет о подкупе в пользу Юлии Тимошенко.
"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью — очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д. На этот раз — Одесская область", — написал Луценко, опубликовав фотографии разоблачения подкупа в Одесской области.
По данным спецслужбы, механизм подкупа избирателей, так называемая "сетка", заключалась в подкупе представителей избирательных комиссий, которые гарантировали голосование 31 марта за одного из кандидатов на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить от двух до трех тысяч гривен (74-111 долларов), сообщает СБУ.
Сообщается, что во время санкционированных судом обысков у организаторов схемы правоохранители обнаружили в помещении одного из банков города Подольск Одесской области деньги, поступившие от политсилы 809 тысяч гривен (около 30 тысяч долларов), 16,6 тысячи долларов США и более шести тысяч евро.
По данным СБУ, одновременно проведены три обыска по месту жительства организаторов подкупа избирателей. Во время санкционированных следственных действий, кроме денег, обнаружены списки с личными данными избирателей, сведениями об их симпатиях к кандидатам на выборах, записи с распределением средств между волонтерами и представителями избирательных комиссий. Также зафиксирована схему контроля за голосованием через привлеченных волонтеров и подкупленных представителей избирательных комиссий, сообщает СБУ.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook указала, что "сеть противоправной деятельности распространили на территории пяти районов Одесской области".
"Черная касса" находилась и работала в режимном помещении одного из отделений ПриватБанка в городе Подольск", — написала она.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.