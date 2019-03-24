Силовики рассказали о схеме подкупа избирателей в Одесской области

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность, связанную с организацией подкупа избирателей в пользу одной из политических сил на территории Одесской области", — говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.

Спецслужба не приводит каких-либо фамилий и не уточняет, о подкупе в пользу какого кандидата идет речь, однако со своей стороны генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что речь идет о подкупе в пользу Юлии Тимошенко.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью — очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д. На этот раз — Одесская область", — написал Луценко, опубликовав фотографии разоблачения подкупа в Одесской области.

По данным спецслужбы, механизм подкупа избирателей, так называемая "сетка", заключалась в подкупе представителей избирательных комиссий, которые гарантировали голосование 31 марта за одного из кандидатов на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить от двух до трех тысяч гривен (74-111 долларов), сообщает СБУ.

Сообщается, что во время санкционированных судом обысков у организаторов схемы правоохранители обнаружили в помещении одного из банков города Подольск Одесской области деньги, поступившие от политсилы 809 тысяч гривен (около 30 тысяч долларов), 16,6 тысячи долларов США и более шести тысяч евро.

По данным СБУ, одновременно проведены три обыска по месту жительства организаторов подкупа избирателей. Во время санкционированных следственных действий, кроме денег, обнаружены списки с личными данными избирателей, сведениями об их симпатиях к кандидатам на выборах, записи с распределением средств между волонтерами и представителями избирательных комиссий. Также зафиксирована схему контроля за голосованием через привлеченных волонтеров и подкупленных представителей избирательных комиссий, сообщает СБУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook указала, что "сеть противоправной деятельности распространили на территории пяти районов Одесской области".

"Черная касса" находилась и работала в режимном помещении одного из отделений ПриватБанка в городе Подольск", — написала она.