Озвучен пессимистический исход выборов на Украине

Bloomberg (США): «самая грязная» в истории гонка втягивает украинские выборы в опасную зону

Если сравнить украинские президентские выборы с боксерской схваткой, то перчатки в ней сняты и отложены в сторону. Пока первое место в первом туре выборов, похоже, зарезервировано за кандидатом-актером. Настоящая битва развернулась за «серебро» все в том же первом туре, за которым почти непременно последует второй тур голосования. Битву за это вожделенное второе место ведут действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко.

В дело идут взаимные обвинения: все от подозрений в подкупе избирателей до компрометирующих звукозаписей и слухов о теневом финансировании чьей-то предвыборной агитации. В списке из 39 имен появился даже кандидат-фальшивка, размещенный там, потому что его фамилия совпадала с фамилией экс-премьера.

Украина — не единственная страна, где в предвыборной борьбе используют грязные методы. Такие штучки — обычная часть пейзажа в экс-коммунистической части Европы, да и на Западе подозрение в их использовании до сих пор вызывает жаркие споры о голосованиях типа «Брексита». Но на Украине ситуация обостряется из-за революций — в одном только начавшемся двадцать первом столетии их у страны было уже две. Спросите Виктора Януковича, чья нечестная победа на выборах 2004 года была «отменена» массовыми протестами. Победив через шесть лет, Янукович все-таки оказался свергнут народным восстанием в 2014 году, из-за которого вынужден был бежать в Россию.

«Если избиратели не поверят, что победителя выбрали честно, спираль эскалации может быстро привести к уличным беспорядкам и насилию», — сказала Орыся Луцевич, сотрудник-исследователь аналитического центра Chatham House в Лондоне.

Но на этот раз большая часть «толкания локтями» в преддверии назначенных на 31 марта выборов происходит в коридорах правоохранительных органов. При этом первое место в гонке удерживает политновичок — комик Владимир Зеленский. Министерство внутренних дел (МВД), которое считается лояльным Тимошенко, открыло сразу несколько расследований насчет подкупа избирателей в пользу президента. Утверждается, будто тысячи людей получили по сорок долларов за «правильное» голосование в будущем. Причем денежки шли и из федеральной казны, и из региональных бюджетов. В свою очередь украинская спецслужба СБУ, известная верностью Порошенко, взялась расследовать деятельность партии Тимошенко по таким же подозрениям.

Тимошенко утверждает, будто ее соперник пытается «купить выборы», а СБУ использует как штаб-квартиру для своей кампании. Порошенко, открещиваясь от всех обвинений и повышая пенсии как раз к дню голосования, всех своих оппонентов зачисляет в агенты российского лидера Владимира Путина. Порошенко даже заявил, что нынешние выборы — это, мол, не гонка кандидатов, а соревнование между ним и Кремлем.

Впрочем, правоохранители скрещивают шпаги не только по поводу подкупа избирателей. МВД заявило, что обнаружило принадлежащую СБУ звукозаписывающую аппаратуру как раз рядом с офисом Зеленского, которому некоторые прочат победу и во втором туре, предварительно назначенном на 21 апреля. В СБУ заявили, что «жучки» были частью другой операции спецслужб, не связанной с выборами.

Зеленскому и самому приходится отбиваться от обвинений в том, что он является ставленником олигарха Игоря Коломойского, чей телеканал почему-то очень полюбил показывать комические шоу с Зеленским. Сам актер, правда, отрицает, что сотрудничает в своей предвыборной кампании с Коломойским. Другие бизнес-гиганты также частенько попадают в предвыборную хронику в качестве закулисных помощников, действующих в интересах оппонентов нынешнего президента. В вышедшем на этой неделе докладе говорилось, что агитаторы Тимошенко получили более 5 миллионов долларов от одного беглого депутата. При этом большие суммы от богачей дробятся на кусочки и проходят как пожертвования от, скажем, кассирши из супермаркета где-то в маленькой деревушке.

«Количество политической рекламы резко выросло, и цена этой рекламы явно не по плечу маленьким официальным бюджетам политических партий», — говорит Александр Сушко, исполнительный директор Renaissance Foundation— группы, занимающейся продвижением прозрачности и демократических процессов. «Некоторые попытки политиков объяснить, откуда у них деньги, были просто смешны», — говорит он.

В одном из последних, самых абсурдных поворотов этого сюжета, Тимошенко, все воевавшая против нечестного финансирования чужих кампаний, обнаружила в списке кандидатов некоего Юрия Тимошенко. Не только его фамилия, но и его инициалы на бюллетене нельзя будет отличить от инициалов Юлии Владимировны Тимошенко. Прокурорам пришлось арестовать двоих очень недовольных таким поворотом событий, пытавшихся дать мужчине Ю. В. Тимошенко 183 тысячи долларов, чтобы он снял свою кандидатуру.

«Мы уже видим, что это самая грязная и самая постыдная предвыборная кампания за всю нашу историю», — говорит Александр Билецкий.

Он ведет на выборы партию, основанной участниками недавнего военного конфликта с Россией на востоке страны.