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Гриценко призвал Зеленского к дебатам в прямом эфире 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко предложил своему оппоненту шоумену Владимиру Зеленскому провести дебаты в прямом эфире.
"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой, и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", — написал Гриценко в субботу на своей странице в Facebook.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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