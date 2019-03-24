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Украинские политики посоветовали Порошенко «покаяться на коленях» перед народом 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Украинская партия «Оппозиционная платформа» прокомментировала заявления действующего президента страны Петра Порошенко против визита кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Члены партии напомнили, что в течение своего президентского срока Порошенко не выполнил ни одного своего обещания и только расколол страну войной в Донбассе.
Кроме того, украинские политики обвинили Порошенко в развале медицины и образования, повышении тарифов, массовой миграции граждан из-за нехватки рабочий мест.
«Власть с ненавистью и страхом смотрит на любого политика, который стремится принести стране мир и возродить экономику. Поэтому визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ вызвал такой приступ раздражения и гнева у президента», — отметили представители «Оппозиционной платформы».
Сторонники Бойко заключили, что Петру Порошенко ничего другого не остается, как только «на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий».
Напомним, что 22 марта состоялась встреча кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, политика Виктора Медведчука, которого обвиняли в измене родине, и российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В ходе переговоров стороны обсудили вопрос транзита газа и двусторонние санкции.
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Украина , В мире , Дмитрий Медведев , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Москва
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