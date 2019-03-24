Украинские политики посоветовали Порошенко «покаяться на коленях» перед народом

Члены партии напомнили, что в течение своего президентского срока Порошенко не выполнил ни одного своего обещания и только расколол страну войной в Донбассе.

Кроме того, украинские политики обвинили Порошенко в развале медицины и образования, повышении тарифов, массовой миграции граждан из-за нехватки рабочий мест.

«Власть с ненавистью и страхом смотрит на любого политика, который стремится принести стране мир и возродить экономику. Поэтому визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ вызвал такой приступ раздражения и гнева у президента», — отметили представители «Оппозиционной платформы».

Сторонники Бойко заключили, что Петру Порошенко ничего другого не остается, как только «на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий».