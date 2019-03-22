Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко , баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

"Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе … я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ", — заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Отвечая на вопрос, готов ли он признать победу другого кандидата на выборах, он заявил, что "готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы — это победа украинского народа"

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.