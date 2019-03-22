Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
"Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе … я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ", — заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Отвечая на вопрос, готов ли он признать победу другого кандидата на выборах, он заявил, что "готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы — это победа украинского народа"
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.