СБУ взялась за съездившего в Россию кандидата в президенты Украины

В сообщении указывается, что правовая оценка визита Бойко и Медведчука в Москву будет представлена ведомством в «сжатые сроки». Также не исключается, что визит политиков в Россию может быть связан с предотвращенным украинскими спецслужбами теракта в метро Харькова, в подготовке которого СБУ обвинила Россию.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от «разоблаченных коррупционных схем финансирования выборов [президента Украины] в интересах одного из кандидатов в президенты, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль» (фамилия этого кандидата в сообщении СБУ не приводится).