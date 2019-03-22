На Украине озвучили сценарий распада России

Под угрозами Запада Россия развалится и отдаст Крым Украине . Об этом мечтает экс-генпрокурор Незалежной, льющий крокодиловы слезы по своей даче на полуострове.

По версии Святослава Пискуна, Запад может принудить Москву к возвращению Крыма в состав Украины, поставив Кремль перед угрозой распада России. Бывший прокурор уверен, что возвращение Крыма может произойти тогда, когда Кремль осознает, как дорого ему обходится содержание республики.

Удержание Крыма, по сценарию Пискуна, приведет к развалу России, стагнации экономики и мировой изоляции нашей страны.

"Пока они этого не почувствовали, и это не только наша с вами проблема. Наша с вами проблема в том, что мы неактивно работаем в этом направлении с мировыми державами", — приводит слова бывшего прокурора издание "ПолитНавигатор".

Пискун плачет по Крыму не просто так: по данным киевских СМИ, он купил там дом в коттеджном поселке, который был построен фирмой "Консоль" на месте бывшего розария Никитского ботанического сада. Среди владельцев участков в этом городке упоминался тогдашний премьер-министр Крыма Сергей Куницын

Похожих заявлений о неизбежном возвращении Крыма в состав Украины за пять лет сделано немало. Обещания вернуть полуостров давали украинские политики, военные, эксперты и общественные деятели. При этом, называя Крым украинским, власти Незалежной отключили подачу в республику электроэнергии, перекрыли воду и прекратили все торговые отношения.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за выход из состава Украины.