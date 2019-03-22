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Кость Бондаренко рассказал, как Тимошенко обманет Порошенко 

Украина.ру 24 минуты назад
Эксперт отметил, что «акционеры» шоумена Владимира Зеленского, в частности олигарх Игорь Коломойский, первым делом думают о том, как во время переговоров обвести вокруг пальца того или иного человека, и каких-либо гарантий безопасности Порошенко от них ждать не приходится.
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа
Юлия Тимошенко, продолжил политолог, может дать гарантии, что трогать Порошенко не будет. Но в какой-то момент правоохранители могут арестовать человека из его окружения, который, в свою очередь, сможет рассказать о нынешнем президенте компрометирующие сведения.
«По большому счету Порошенко не верит в то, что кто-то даст ему гарантии, потому что сам он такие гарантии никому не даст», — подчеркнул Бондаренко.
Для этого, считает эксперт, Порошенко будет проводить предвыборную кампанию в стиле «либо я, либо Путин», обвинять Зеленского в некомпетентности и подверженности российскому влиянию, а также применять административный ресурс.
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Комментарии3
Украина , В мире , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский
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