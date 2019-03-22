Бойко готов пойти на коалицию с Тимошенко в случае общих взглядов по миру в Донбассе

Кандидат в президенты Украины , один из основателей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не исключает в будущем политическое объединение в парламенте с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко в случае, если у них совпадут взгляды по установлению мира в стране.

"Если будет посыл к миру, то да", — сказал он в эфире украинского телеканала Newsone, отвечая на вопрос о том, возможно ли его объединение с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Бойко пояснил, что готов на формирование коалиции с теми, "кто будет с нами ["Оппозиционной платформой — За жизнь"] согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" граждан Украины.

Политик также рассказал о причинах политического раскола "Оппозиционного блока" в Верховной раде . По его словам, во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппозиционного блока", ориентированная на бизнес, валяла дурака". По мнению Бойко, украинский избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт.