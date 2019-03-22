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Бойко готов пойти на коалицию с Тимошенко в случае общих взглядов по миру в Донбассе 

ТАСС + ещё 2 25 минут назад
Фото: EPA
Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не исключает в будущем политическое объединение в парламенте с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко в случае, если у них совпадут взгляды по установлению мира в стране.
"Если будет посыл к миру, то да", — сказал он в эфире украинского телеканала Newsone, отвечая на вопрос о том, возможно ли его объединение с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.
Бойко пояснил, что готов на формирование коалиции с теми, "кто будет с нами ["Оппозиционной платформой — За жизнь"] согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" граждан Украины.
Политик также рассказал о причинах политического раскола "Оппозиционного блока" в Верховной раде. По его словам, во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппозиционного блока", ориентированная на бизнес, валяла дурака". По мнению Бойко, украинский избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт.
"Мы протянем им руку, если они поймут (бывшие соратники по "Оппозиционному блоку" — прим. ТАСС), что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться. Сожалею, что так произошло. Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей", — подчеркнул он.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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