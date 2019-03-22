«Разводят Запад, как щенков»: эксперт рассказал, кто отменил статью о незаконном обогащении

Политический аналитик, бывший нардеп Украины , председатель художественного объединения «Последняя баррикада» Александр Доний считает, что Украина находится под клептократическим управлением, передает издание «Главред»

В отношении сотрудников и топ-чиновников различных госпредприятий Украины регулярно открываются уголовные производства. Так, по состоянию на август 2017 года в стране расследовали более сотни таких дел. Основанием для возбуждения становятся хищение имущества и средств, закупка товаров и услуг по завышенным ценам, поставка продукции через посредников по ценам значительно ниже рыночных.

По словам Дония, ярким примером процветания коррупции являются все антикоррупционные институты, которые западные страны просили создать в стране в обмен на поддержку Украины. Эксперт отметил, что соответствующие органы действительно появились, вот только вся их работа заключается в «выдаивании» денег граждан на свою зарплату и взяток от мародеров.

«Украинская власть ворует у государства. Очевидно, что как минимум Запад наша власть обманывает… Цель, которую ставил Запад, — борьба с коррупцией — не реализуется… Запад дает Украине деньги, а наша власть представителей Запада "разводит", как щенков, давая обещания, а на самом деле смеясь и расхищая деньги не только из бюджета, но и из западной помощи», — заявил он.

Что касается отмены статьи о незаконном обогащении, по мнению аналитика, она сознательно создавалась так, чтобы ее можно было отменить. Он также уверен, что Конституционный суд — не самостоятельный орган, а треть его состава и вовсе назначается президентом.

«Какие решения хотел президент — такие они (судьи — ред.) и принимают. Почему именно под выборы? Может, это был страх президента за собственное будущее — подсознательно он понимает, что может потерять должность… Теперь все дела нужно будет начинать с нуля… Тактически это успех власти. А то, что статья была отменена до выборов, об этом поговорят и забудут», — резюмировал Доний.

В феврале Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Это вызвало негативную реакцию и резкую критику западных партнеров, так как из-за этого решения могут быть закрыты десятки дел о коррупции высших чиновников.