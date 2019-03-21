Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга

Шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах на Украине даже в случае проведения второго тура, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко.

По данным соцопроса, если Зеленский выйдет во второй тур с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко , то он одержит победу с результатом в 36,9% голосов, тогда как его оппонент наберет только 21,4%. Если он станет конкурентом нынешнего президента Петра Порошенко , то выиграет с результатом 41,1% (против 18,2%), считают авторы исследования.

Отмечается, что соцопрос проводился с 11 по 18 марта, в нем приняли 2047 совершеннолетних респондента.

Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг.