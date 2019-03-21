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Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга 

Газета.Ru 1 час назад
Шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах на Украине даже в случае проведения второго тура, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко.
По данным соцопроса, если Зеленский выйдет во второй тур с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, то он одержит победу с результатом в 36,9% голосов, тогда как его оппонент наберет только 21,4%. Если он станет конкурентом нынешнего президента Петра Порошенко, то выиграет с результатом 41,1% (против 18,2%), считают авторы исследования.
Отмечается, что соцопрос проводился с 11 по 18 марта, в нем приняли 2047 совершеннолетних респондента.
Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Интерфакс
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