Далёкий Крым. Порошенко перестал быть для Запада «своим сукиным сыном»

Вечером в понедельник, 18 марта, президент Украины Пётр Порошенко заявил в телеэфире, что в случае победы на выборах активизирует международное сотрудничество по возвращению Крыма политико-дипломатическим путем. С помощью этого заявления Порошенко пытается удержаться в кресле президента, уверены украинские политологи

«Та платформа, которую предложил президент Пётр Порошенко относительно освобождения Крыма, содержит много компонентов. Во-первых, расширение санкционного компонента против РФ из-за оккупации Крыма. Во-вторых, «азовский пакет» санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства. Третья позиция — координация усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН, против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН», — сказал Порошенко.

Украинские политологи рассказали изданию Украина.ру, что они думают о словах президента.

«Крым как Советская Прибалтика»

Сейчас цель у Порошенко лишь одна — сохранить себя в президентском кресле, уверен Михаил Погребинский.

«Больше он ничего не может иметь в виду просто по определению. Всем абсолютно понятно, и Волкеру, и Хербсту, что ничего не может измениться в этом плане. Вначале надо решить проблему Донбасса, прежде чем думать о других вещах», — рассказал эксперт.

По мнению Погребинского, на Западе сформировалась общая позиция относительно Крыма, которую можно описать как отложенную проблему: мол, мы не будем признавать Крым российским. И когда-нибудь он станет, как Советская Прибалтика, которую США не признавали в составе СССР, в конце концов стала независимой.

«Другими словами, слова Порошенко — это стопроцентное предвыборное заявление и ничего больше. Ведь Петр Алексеевич уже столько лет как президент: если бы он знал, что делать, то уже сделал бы», — подытожил политолог.

«Ни Запад, ни Россия не будут говорить с Порошенко»

Порошенко в случае своего переизбрания не сможет активизировать международное сотрудничество по возвращению Крыма, потому что с ним не будут разговаривать ни Россия, ни западные страны. Такое мнение высказал Андрей Золотарёв

Порошенко уже сделал все, чтобы диалог с Москвой был невозможен, говорит Золотарёв. Кроме того, отметил политтехнолог, после коррупционного скандала в оборонной промышленности с нынешним президентом вряд ли будут разговаривать и внешние партнеры.

«Приостановка транша Международного валютного фонда из-за отмены статьи о незаконном обогащении — уже достаточно тревожный сигнал. Если Порошенко был для Запада "своим сукиным сыном", то теперь он просто "сукин сын"», — подчеркнул эксперт.

Подобные заявления, продолжил эксперт, связаны исключительно с избирательной кампанией, во время которой политики стараются обещать как можно больше. Однако Порошенко в 2014 году уже обещал закончить войну в Донбассе за несколько часов, поэтому цену его обещаниям уже все знают, заключил Золотарёв.

В ожидании «нового Горбачёва»

Заявление Порошенко — дежурное, сделанное в связи с очередной годовщиной присоединения Крыма к России, отмечает Руслан Бортник. Президента Украины критиковали за то, что он мало поднимает этот вопрос, «как-то нужно было реагировать», добавил эксперт.

«Это риторический прием, за ним ничего не стоит. Реального плана у него нет. Есть общая стратегия — максимально вовлечь в ситуацию с Крымом Запад, НАТО, Турцию и игроков в Черном море», — сообщил Бортник.

По мнению Алексея Попова, дипломатический путь возвращения Крыма Украине подразумевает дальнейшее усиление антироссийских санкций.

«Какая имеется в виду политическая технология для этого достижения? Это то, что в результате санкций взгляд российской элиты на проблему изменится, появится новый Горбачев [президент СССР Михаил Горбачев] и будут сделаны уступки относительно Донбасса и Крыма.

Какая еще деталь? Он [Порошенко] получил томос. Я думаю, что эффект томоса не только на религиозных людей имеет влияние. Это может иметь эффект на людей индифферентных к церкви как доказательство того, что невозможное в рамках движения Украины к Западу становится возможным, что благодаря томосу иначе сейчас воспринимается перспектива вступления в НАТО и ЕС, тот же [вопрос] Крыма», — отметил эксперт.

В то же время Попов отметил, что многие даже не оппозиционно настроенные украинские СМИ критически оценивают перспективу возвращения Крыма Украине.