Зеленскому предрекли третий Майдан

Президент Зеленский спокойно переживет третий Майдан

До выборов на Украине еще пара недель, а националисты уже пригрозили Зеленскому третьим Майданом. В случае, если ставший президентом актер попытается сдать Путину «национальные интересы», они обещают собрать толпы своих сторонников и разбить палатки в центре Киева. Зеленский обещает заключить мир с Москвой . Но дадут ли ему выполнить обещанное?

В начале недели украинские провластные интернет-ресурсы выкатили против фаворитов президентской гонки — Юлии Тимошенко и в особенности Владимира Зеленского — «тяжелую артиллерию» в лице «простого бойца ВСУ». Несколько сайтов как под копирку растиражировали новость о том, как «боец за три минуты уничтожил рейтинг Зеленского и Тимошенко». Некоторые писали о двух минутах.

«Уничтожению» в основном был подвергнут Зеленский. На видео человек в форме непосредственно с боевых позиций в «зоне АТО» (правда, позиции выглядят подозрительно чистыми, да и сам боец весьма упитан) обвиняет кандидата в президенты: в «извинениях перед Путиным за восстание против России», в том, что, «пока сотни людей погибали на Майдане, высмеивал этих ребят», и даже в «поддержке „беркутни“.

Одновременно „порохоботы“ впервые разыграли на выборах антисемитскую карту. Сторонник Порошенко , политолог Александр Палий заявил, что евреи — хороший народ, но президентом должен стать украинец и христианин, а потому за Зеленского и за Тимошенко он голосовать не будет. Надо сказать, что на Украине еще не было ни одних выборов, когда против тех или иных кандидатов не начиналась бы антисемитская кампания, напоминает киевский портал „Страна“ и добавляет: хотя Палий упомянул и Тимошенко, и Зеленского, удар явно предназначен не ей, а лидеру „Квартала 95“.

Победа Зеленского на выборах пока не предрешена, но его шансы с каждым днем растут. Поэтому крайне правые уже во весь голос обещают устроить новый Майдан в случае, если Зеленский после победы попытается сдать Донбасс России. Заметим, что на угрозу нового Майдана Зеленскому еще в конце января указали западные дипломаты, аккредитованные в Киеве.

»Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы», — приводила газета ВЗГЛЯД слова источника о содержании той закрытой от прессы встречи. Кстати, о том, что же ответил дипломатам Зеленский, источник умолчал.

Комментируя обещания Зеленского искать компромисс с Путиным, зампред фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде Алексей Гончаренко сразу заявил, что на Украине «сдачу национальных интересов никому не простят». Если Зеленский предпримет действия в этом направлении, это точно «заставит демократическое общество Украины высказать свою позицию», пообещал зампред фракции, не исключив в таком случае созыва в центре Киева третьего Майдана.

«Ни один президент не сможет ничего сделать, чтобы сдать территорию, договориться с Путиным путем капитуляции», — добавил Гончаренко. Именно по этой причине вероятность такого сценария крайне мала, уверен депутат, такое дело у Зеленского «не пролезет».

Гончаренко выразил недоумение в связи с тем, что Зеленский даже за две недели до выборов «никуда не выходит». «Он не общается с журналистами в прямом эфире, не дебатирует с оппонентами», что депутат считает «самой большой проблемой Зеленского». По его словам, ни о его позиции по ключевым вопросам, ни о персоналиях из команды кандидата Зеленского никто ничего толком не знает.

«Учитывая, что происходит, министром обороны можно взять Дарта Вейдера», — съязвил Гончаренко в интервью газете ВЗГЛЯД, комментируя кадровую политику кандидата в президенты.

В одном депутат уверен: вся кампания Зеленского — это «проект Коломойского», однако не исключено, что в случае победы на выборах Зеленский выйдет из-под влияния олигарха и начнет собственную игру.

По последним опросам, рейтинг Зеленского поднялся до 28 процентов и его тщетно пытаются догнать президент Порошенко и экс-премьер Тимошенко. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник признается: он жалеет, что полгода назад не поставил деньги на Зеленского, а ведь тогда большинство экспертов еще не воспринимали эту фигуру всерьез. Бортник же еще в августе уверенно предсказал, что Зеленский может победить — или как минимум набрать на выборах 30 процентов.

«Зеленский — это крайне амбициозный человек. Однако он отдает себе отчет, что он недостаточно компетентен для принятия многих сложных решений. Так что он будет пытаться избежать ответственности, перекладывать ее на плечи парламента или на сильных игроков из своего окружения. Возможно, некоторые решения он переложит на народ, попробует инициировать референдумы, в том числе и по поводу Крыма и Донбасса», — предположил в интервью газете ВЗГЛЯД Бортник.

«Последняя социология показала, что 51% украинцев согласны на автономию Донбасса, но и это на самом деле выход для Зеленского — вынести на референдум и потом сказать, что, мол, это не я принял решение, а украинский народ», — добавил эксперт.

Бортник не считает, что Зеленскому грозит «синдром Трампа», тоже обещавшего наладить отношения с Путиным, но в итоге полностью парализованного на этом направлении.

«Зеленский — не Трамп, в той части, что Трамп — это достаточно крупный бизнесмен даже по американским меркам, с собственным экономическим базисом, с большой командой. Зеленский по экономическим меркам намного слабее. Он будет поддаваться чужим влияниям. Нельзя сказать, что Трамп поддается влияниям, Трамп просто работает в крайне враждебном окружении. В то же время для Зеленского окружение может и не быть враждебным», — полагает Бортник.

Но все же вероятность третьего Майдана в случае победы Зеленского Бортник оценивает как высокую.

«Вероятно, что оппозиционные силы тогда будут группироваться вокруг Порошенко, а если он уедет из страны, то вокруг бывших игроков его команды. Плюс правые — то есть это будет Блок Петра Порошенко и партия «Свобода». Могут снова собраться на Майдане. Но свергнуть Зеленского, как Януковича, они не смогут, поскольку новоизбранный президент будет в периоде «медового месяца», на пике электоральной поддержки».

Но на самом деле третий Майдан если и возникнет, то будет уже частью подготовки к намеченным на осень парламентским выборам, пояснил Бортник.

«Противники Зеленского попытаются нанести удар по его партии «Слуга народа» с целью формирования мощной антипрезидентской коалиции в будущей Верховной раде. Для Зеленского в первые полгода главной задачей и будет выиграть парламентские выборы. Но его основная электоральная база — это юг и восток Украины, а там запрос на мир самый сильный», — напомнил Бортник.

Вряд ли противники Зеленского успеют объединиться для нового Майдана, возражает директор украинского Института трансформации Олег Соскин. «Порошенко ни с кем не будет объединяться, просто потому, что за ним и за его подельниками сразу после поражения на выборах начнется охота», — уверен Соскин.

По словам политолога, «и партия „Свобода“, и „Правый сектор“, как и остальные националисты, быстро договорятся с Зеленским» и новый президент «пойдет на компромисс» с ними.

По мнению Соскина, если Зеленский «будет делать правильные шаги», то сможет успешно выступить и на парламентских выборах. Самым слабым местом Зеленского он считает отсутствие своей команды — и где будет черпать кадры для своей команды Зеленский, сказать пока сложно.