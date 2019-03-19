«Свиные бунты» на Украине бьют по президенту, но целятся в парламент

В субботу к администрации президента Украины притащили несколько сотен свиней и бросили их под ноги полицейским. Ни одно животное не пострадало — поросята были милыми плюшевыми игрушками, а хозяин кабинета на Банковой находился в этот день в Полтавской области. Очередной визит проходил в рамках кандидатского избирательного тура и традиционно не обошелся без скандала. К туру мы позже вернемся, но сначала — несколько слов о фабуле интригующего свиного перформанса.

Пару недель назад на Украине разгорелся громкий и удивительный даже на фоне обычного предвыборного психопатологического контекста скандал.

Сначала в интернете была выложена серия разоблачительных роликов о крупных махинациях с закупками контрабандного оружия и запчастей к нему. Махинациями никого в Цеевропе не удивишь, но именно в этом конкретном скандале есть несколько особенно пикантных моментов.

Во-первых, контрабандное оружие закупалось на территории стратегического противника, агрессора и оккупанта, каковым, по официальной версии украинской пропаганды, является сегодня Россия

Во-вторых, запчасти покупались на государственные средства с многократной переплатой, а потом шли на заводы Порошенко со всеми обязательными схемами, откатами и фирмами-прокладками. Таким образом, президент лично грабил собственную армию, о благе которой он демонстративно и неустанно печется до такой степени, что в своем предвыборном слогане отвел ей почетное первое место.

В-третьих, схемы мутил ближайший соратник Порошенко и заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский с сыном. В деле участвовали также и другие сыновья украинской знати, чьи переговоры (блатная и обсценная лексика, крайний цинизм) слили в Сеть украинские блогеры. Деньги пилились увлеченно, широко. Не гнушались как большими объемами, так и гешефтами в несколько десятков тысяч долларов. Гладковский же с сыном, как выяснилось, до недавнего времени носили фамилию Свинарчук, отсюда и образно-филологическая эстетика новых протестов.

Открывшаяся бездна вызвала большие общественные бурления, перетекшие из интернета в ширнармассы, активисты потребовали немедленно убрать свинарчуков с должностей, открыть уголовные дела, примерно наказать и так далее. А ответственность за шалости с распилом бюджетных денег на крайне грязных контрабандных схемах возложили, что вполне логично, на Порошенко.

Больше всех возбудились крайне правые националисты. Их фюрер Белецкий сначала организовал нападения на избирательное шапито Петра Алексеевича, перемещающееся по стране. В Черкассах, где баталия была самой яркой, едва не зацепившей самого гаранта, боевики "Нацкорпуса" атаковали полицию, били по лицам служивых, бросали в них файеры. Пострадали 15 правоохранителей, открыты два уголовных дела. В Житомире гарант уже бесславно бежал от активистов прямо по лужам. В Луцке на площадь, где ожидалось выступление Порошенко, привели живых свиней в подгузниках и расклеили на домах огромные плакаты с хульными призывами, но туда Петр Алексеевич так и не доехал, сочтя за лучшее смотаться на линию соприкосновения в Донбассе, где какая-никакая дисциплина позволяет командирам контролировать демократию и свободу слова. Потом было Закарпатье, где свиней отсекли на дальних подступах, а губернатор Москаль ловко выхватывал срамные записки из рук граждан, желавших передать их Петру.

Тем временем упомянутый Белецкий, глава "Нацкорпуса", объявил, что начинает регулярный крестовый поход против президента и его свинарчуков, которые разворовывают оборонный бюджет. Все желающие поучаствовать приглашены под администрацию президента , где каждую субботу анонсированы гуляния, совмещенные с бунтами. Впрочем, кроме глума и стеба, Петру Алексеевичу вряд ли что-то угрожает — бескомпромиссные патриоты троллят его плюшевыми игрушками, а могли бы и фиалками по лицу отхлестать. К тому же стартовый день для театрализованного действа под администрацией был выбран так, что президента в Киеве не было. Как говорится, когда меня нет, — можете даже меня избить.

Однако Порошенко серьезно нервничает. Его срывы стали регулярными, а оговорки настолько яркими, что все доморощенные фрейдисты радостно аплодируют. То Порошенко дергал за нос и толкал горожанина, пришедшего на встречу с президентом страны, то срывал шапку с девушки, то объявлял недовольному уровнем жизни горняку, что тот такой же шахтер, как Петр Алексеевич — балерина. В Закарпатье он злобно набросился на пенсионера, поблагодарившего лидера страны за бедность. "За борьбу с бедностью", — раздраженно поправил лидер, а когда настырный мужчина продолжил гнуть свою линию, Порошенко примерно пристыдил его: "Если вы пенсионер, то у вас должна быть совесть".

Долларовый миллиардер и главный олигарх страны, в сотню раз увеличивший свои сокровища за годы президентства и взыскующий совести у нищих пенсионеров, — это, безусловно, зрелище большой драматической силы.

В эти дни у мало-мальски искушенных в украинской политической реальности людей впервые появилось подозрение, что, возможно, Порошенко во второй тур и не пройдет…