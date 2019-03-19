Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и находящаяся под стражей, дала свою оценку тройке лидеров на предстоящих 31 марта президентских выборах. По ее мнению, которым она поделилась в «Фейсбуке», украинцам не светит ничего хорошего, а только предательство, война и даже смерть нации.
«К украинцам
Мое субъективное мнение: дорога маслом для Зеленского, нервозность Порошенко и убийственное спокойствие Тимошенко.
Пока Порошенко и Тимошенко по старой привычке в предвыборной лихорадке пытаются утопить друг друга в дерьме — Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно, просто плыть по смазанной маслом дороге в президенты. Но так ли легко все получится?
Зеленский с легкостью заводит публику на концертах, но удастся ли ему мобилизовать свой электорат, поднять их с диванов, оторвать от телевизора и довести до избирательных урн 31-го марта? Время покажет, потому что Украина — не США и не Франция…;)
Традиционно на каждых выборах именно Тимошенко лезет из кожи вон, чтобы стать президентом Украины. На этот раз нервозность демонстрирует Порошенко. Он на этих выборах вспахивает и вспахивает электоральное поле, так как это делала Тимошенко на всех предыдущих выборах. Не ясно, хватит ли здоровья Тимошенко находиться в постоянном стрессе? Но жажда власти творит чудеса…
И только Тимошенко в этот раз спокойна как сама смерть. Держит образ благочестивой бабушки нации, потому что видно, знает то, чего не знаем мы с вами, украинцы…
Наблюдая за их поведением закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?
Порошенко-войну и очередное военное положение.
Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко?
Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?
Когда же мы, украинцы, научимся не вестись на подмену понятий?! Отличать настоящее от фальшивого?! Искренность от лицемерия?!
Истину от лжи?!…
С верой и надеждой в Украину!
Надежда Савченко, тюрьма, Киев, весна».