Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин заявил, что Крым «опасен» для России 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым становится "опасной добычей" для России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, присоединение полуострова к России "лишает Крым и крымчан будущего", и он никогда не станет российским, для чего "не поможет даже время".
"Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас", — написал Климкин.
Кроме того, украинский министр заявил, что Крым слишком "опасен" для России, поскольку не приносит никакой пользы.
"Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъемным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от "приращения земель", — считает Климкин.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Р-Спорт: последние новости
Постпред Крыма прокомментировал обещания Порошенко вернуть полуостров Почти 70% украинцев не доверяют Порошенко, показало исследование Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным
Комментарии8
Украина , Видео , В мире , Политика , Павел Климкин , ООН , Республика Крым
Читайте также
Видео
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
Началову убила «супербактерия»
Шоу-бизнес
Путин заговорил на украинском
Политика
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение