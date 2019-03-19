Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым становится "опасной добычей" для России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, присоединение полуострова к России "лишает Крым и крымчан будущего", и он никогда не станет российским, для чего "не поможет даже время".
"Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас", — написал Климкин.
Кроме того, украинский министр заявил, что Крым слишком "опасен" для России, поскольку не приносит никакой пользы.
"Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъемным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от "приращения земель", — считает Климкин.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".