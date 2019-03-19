Климкин заявил, что Крым «опасен» для России

По его словам, присоединение полуострова к России "лишает Крым и крымчан будущего", и он никогда не станет российским, для чего "не поможет даже время".

"Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас", — написал Климкин.

Кроме того, украинский министр заявил, что Крым слишком "опасен" для России, поскольку не приносит никакой пользы.

"Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъемным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от "приращения земель", — считает Климкин.