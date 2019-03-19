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«Пытаются ломать людей»: Тимошенко о поиске компромата на нее 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинские следователи "пытаются ломать людей" в США, чтобы найти компромат на нее. Об этом сообщает "Украинская правда".
По ее словам, речь идет об окружении экс-премьера Украины Павла Лазаренко, который был осужден в США по обвинению в отмывании денег.
Она также добавила, что подобные действия со стороны генпрокуратуры Украины являются "унизительным фактом".
Тимошенко подчеркнула, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.
Ранее сообщалось, что Тимошенко заручилась поддержкой мультимиллионера.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Павел Лазаренко , США
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