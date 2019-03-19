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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать", — сказал Порошенко.
По его словам, Украина мобилизовала мировую поддержку относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией.
Он также добавил, что Россия якобы тяжело переносит санкции Запада.
Ранее Путин заявил, что действия Киева "вызывают оторопь" и с "ними не сварить каши".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.
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