Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным 

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать", — сказал Порошенко.
По его словам, Украина мобилизовала мировую поддержку относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией.
Он также добавил, что Россия якобы тяжело переносит санкции Запада.
Ранее Путин заявил, что действия Киева "вызывают оторопь" и с "ними не сварить каши".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.