Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

"Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать", — сказал Порошенко.

По его словам, Украина мобилизовала мировую поддержку относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией.

Он также добавил, что Россия якобы тяжело переносит санкции Запада.

Ранее Путин заявил, что действия Киева "вызывают оторопь" и с "ними не сварить каши".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.