Порошенко пообещал активизировать международное сотрудничество по Крыму

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил, что Россия начнет выстраивать отношения с Украиной, когда в Киеве восторжествует здравый смысл. По его словам, действия нынешних властей Украины иногда вызывают оторопь.

"Первое решение и мой первый приоритет (после победы на выборах — ред.) будет немедленная активизация международного сотрудничества относительно освобождения Крыма политико-дипломатическим путем", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

Он также назвал визит президента РФ Владимира Путина в Крым "нарушением суверенитета Украины".

"Сразу после выборов президента Путин вынужден будет возобновить переговоры по реализации Минских договоренностей и восстановление суверенитета Украины в Крыму и перейти к обсуждению в ООН вопроса введения миротворческой миссии ООН", — полагает президент Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".