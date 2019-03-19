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Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, он очень хорошо знаком с Коломойским, который является владельцем украинского телеканала "1+1".
Он также добавил, что не подписывал никаких документов с олигархом.
Зеленский подчеркнул, что решил принять участие в президентских выборах на Украине не ради Коломойского.
Ранее сообщалось, что Коломойский назвал Зеленского "символом смены поколений" и добавил, что Украина нуждается "в миллионах Зеленских".
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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