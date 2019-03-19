Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским 

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, он очень хорошо знаком с Коломойским, который является владельцем украинского телеканала "1+1".
Он также добавил, что не подписывал никаких документов с олигархом.
Зеленский подчеркнул, что решил принять участие в президентских выборах на Украине не ради Коломойского.
Ранее сообщалось, что Коломойский назвал Зеленского "символом смены поколений" и добавил, что Украина нуждается "в миллионах Зеленских".