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Порошенко: «Кремлю очень нужна украинская кровь» 

News.ru + ещё 4 56 минут назад
За организацией массовых протестов на Украине в связи с коррупцией в оборонной сфере стоят исключительно Москва и Кремль. Такую уверенность выразил президент страны Пётр Порошенко.
Украинский лидер уверен, руководители сопредельного государства спят и видят, как развалить Украину и не оставить в ней камня на камне. Поэтому и сталкивают лбами националистические силы, используя выборы президента.
«Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю очень нужна украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а срыва выборов. Подчеркиваю, это точно не украинский сценарий», — заявил Порошенко на заседании совета регионального развития в Ивано-Франковске.
Порошенко отметил, что для этого даже используется украинское телевидение, на котором «некоторые участники телешоу маскируются, выкрикивая патриотические лозунги, сфабрикованные в Кремле».
В начале марта на Украине по инициативе ряда националистических сил прокатилась волна протестов в связи со вскрывшимися фактами коррупции в «Укроборонпроме», писал ранее News.ru.
Выборы президента на Украине намечены на 31 марта 2019 года.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Укроборонпром
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