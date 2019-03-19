Порошенко: «Кремлю очень нужна украинская кровь»

За организацией массовых протестов на Украине в связи с коррупцией в оборонной сфере стоят исключительно Москва и Кремль. Такую уверенность выразил президент страны Пётр Порошенко

Украинский лидер уверен, руководители сопредельного государства спят и видят, как развалить Украину и не оставить в ней камня на камне. Поэтому и сталкивают лбами националистические силы, используя выборы президента.

«Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю очень нужна украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а срыва выборов. Подчеркиваю, это точно не украинский сценарий», — заявил Порошенко на заседании совета регионального развития в Ивано-Франковске.

Порошенко отметил, что для этого даже используется украинское телевидение, на котором «некоторые участники телешоу маскируются, выкрикивая патриотические лозунги, сфабрикованные в Кремле».

В начале марта на Украине по инициативе ряда националистических сил прокатилась волна протестов в связи со вскрывшимися фактами коррупции в «Укроборонпроме» , писал ранее News.ru.

Выборы президента на Украине намечены на 31 марта 2019 года.