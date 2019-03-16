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Выборы на Украине: отрыв Зеленского от Порошенко сократился до нескольких процентов 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Украинский комик Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки на Украине, однако его отрыв от действующего президента Петра Порошенко падает. Об этом говорят результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, которые приводит украинское издание "Новое время".
Опрос проводился 23 февраля — 4 марта, то есть за три недели до выборов президента Украины, назначенных на 31 марта. Выяснилось, что в условном первом туре выборов за Зеленского готовы отдать свои голоса 24 процента опрошенных избирателей, за Порошенко — 20 процентов, а 13 процентов проголосовали бы за экс-премьера Юлию Тимошенко. Месяцем ранее такой же опрос отдавал участникам тройки кандидатов-лидеров соответственно 28, 18 и 15 процентов голосов.
При этом Зеленский стал бы победителем выборов президента Украины в случае выхода во второй тур как с Порошенко, так и с Тимошенко. Во втором туре против Порошенко Зеленский получил бы 52 процента против 44 процентов голосов. Еще больше составил бы отрыв Зеленского от Тимошенко — 55 процентов против 41 процента.
Однако и во втором туре за месяц с предыдущего опроса преимущество Зеленского уменьшилось на 13 процентов в паре с Порошенко и на 8 процентов — с Тимошенко. Те, в свою очередь, добрали 10 и 5 процентов соответственно. Данные Greenberg Quinlan Rosner и InfoSapiens были получены в ходе опроса избирателей, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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