Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах

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«Благодарю всех, кто защитил врага»: после новой оговорки «Главред» припомнил Порошенко его ляпы 

RT на русском 15 минут назад
Пётр Порошенко во время визита в Закарпатскую область поблагодарил украинцев «за защиту врага». Издание «Главред» вспомнило и другие яркие ляпы и оговорки главы государства.
Президент Украины со времени вступления в должность неоднократно выступал перед самой разной аудиторией, и не всегда эти выступления были удачными. Журналисты издания «Главред» собрали самые главные ляпы и оговорки главы государства.
Порошенко оговорился, поблагодарив «врагов» Украины

«Циничные бандеры»

В 2015 году Порошенко оговорился во время выступления, посвящённого годовщине создания Службы безопасности Украины. Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика, Порошенко употребил слово «бандеры», но быстро исправился и использовал слово «бандиты».
«Циничные бандеры… бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев», — заявил Порошенко.

«Украинская оккупация — временная»

31 декабря 2016 года, выступая в Мариуполе, президент Пётр Порошенко оговорился. Он заявил, что «украинская оккупация — это временно». Его никто не поправил, и заявление было встречено аплодисментами. Несмотря на вопиющий ляп, ролик был выложен на официальной странице главы государства на Facebook.

«Автофекалия»

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию на Украине Единой поместной церкви.
При этом глава государства вместо слова «автокефалия» употребил слово «автофекалия», но быстро поправился.

«Коварство украинского режима»

22 декабря, имея в виду действующее руководство России, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы.
«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — заявил Порошенко.

«Украинский агрессор»

23 февраля 2018 года, выступая перед избирателями в городе Жолква, Пётр Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору».
«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооружённых сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал Порошенко.
После этого украинский президент запнулся и сказал: «российскому агрессору».

«Благодарю всех, кто защитил врага»

Последний случай произошёл 15 марта 2019 года, Порошенко в ходе визита в Закарпатскую область поблагодарил всех причастных «за защиту врага». Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса Красное Поле в Хусте.
«И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтёров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край, и всю Украину», — заявил Порошенко, допустив очередную оговорку.
RT на русском: последние новости
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Комментарии6
Украина , Видео , В мире , Статьи , Петр Порошенко , СБУ , Верховная Рада
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