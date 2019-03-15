Киев обвинил Москву в подготовке военного морского наступления

Произошедший в ноябре инцидент в Керченском проливе станет предпосылкой для нападения на Украину с моря, заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев

По версии киевских властей, российские пограничники арестовали украинских моряков "не случайно".

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы", — цитирует Макеева ТСН.

Политик предположил, что российские действия в Керченском проливе и Азовском море станут шагом для наступления на Украину, пишет портал.

В украинском МИД также объяснили "необходимость" введения антироссийских санкций.

"Поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию", — заявил Макеев заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге.

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских пограничников. В результате корабли и 24 моряка были задержаны, украинских военнослужащих арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

При этом Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, которых считает виновными в инциденте. Им запретят въезд на территорию ЕС, а их активы в странах сообщества заморозят. Ввести ограничительные меры из-за инцидента в Азовском море планируют и США: санкции могут затронуть не менее 24 офицеров и весь российский судостроительный сектор.

Депутат крымского парламента Иван Шонус назвал шаг Евросоюза заблуждением. Парламентарий напомнил, что Россия действовала в Керченском проливе исключительно в рамках международного права и защищала государственные границы страны.