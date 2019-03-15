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Болтун Саакашвили раскрыл страшный секрет Порошенко 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение — это настоящие комики.
По мнению беглого политика без гражданства, Порошенко тот еще шут и артист, он переплюнул даже Владимира Зеленского. "Вот, сейчас говорят — Зеленский актер, как можно клоуна пускать во власть. Я не знаю большего актера, чем Порошенко. Порошенко, который умеет плакать. Драматический актер. Какой, к черту Зеленский по сравнению с ним?", — задается вопросои Саакашвили.
Зеленского он назвал жалким актеришкой начального кружка районного масштаба. "Порошенко умеет плакать, умеет пламенно говорить о реформах. Я такие его речи слушал в Одессе и Киеве, а воз и ныне там", — заявил экс-губернатор Одесской области.
Верить всему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, на днях он признался в любви лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда "оранжевая принцесса" нежно держала его за руку во время судебных заседаний по делу о лишении его украинского гражданства.
"У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разные люди", — сказал Саакашвили.
Интересно, что разыскиваемый властями Грузии экс-президент, недавно выступил с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии, а за несколько недель до этого Саакашвили называл Тимошенко кремлевской кукушкой.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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