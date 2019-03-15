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Кандидат в президенты Балашов назвал всех украинцев нищими 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины от партии "5.10" Геннадий Балашов заявил в пятницу в ходе дебатов, что жители страны нищие, им нужно зарабатывать деньги, а не плодить нищету.
Рейтинг Балашова в соцопросах не смог преодолеть 2% барьер.
"Нужно зарабатывать деньги, бедные не имеют права плодиться. На сегодняшний день все украинцы нищие", — приводит ответ Балашова на вопрос о том, как можно повысить демографию на Украине сайт "Комментарии.ua".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук ранее сообщил, что минимальная пенсия и прожиточный минимум на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. Он отметил, что в стране также сократился прожиточный минимум — в 2,2 раза за пять лет (со 147,2 до 65,9 доллара). По его словам, минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.
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Украина , В мире , Юрий Одарченко , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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