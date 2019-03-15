Видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента Украины не предусмотрено законом. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает ТАСС.
«Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрено, поэтому видеонаблюдения не будет», — сказал он.
Радченко напомнил, что семь лет назад видеонаблюдение на избирательных участках было, на закупку камер потратили почти миллиард гривен (около $37 млн по нынешнему курсу), но это не дало желаемого эффекта. Просмотров во время парламентских выборов 2012 года было мало.
В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в его ведомство поступает информация о готовящемся масштабном подкупе избирателей во время предстоящих выборов президента страны.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов.