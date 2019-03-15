На выборах президента Украины видеонаблюдения не будет

Видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента Украины не предусмотрено законом. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает ТАСС.

«Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрено, поэтому видеонаблюдения не будет», — сказал он.

Радченко напомнил, что семь лет назад видеонаблюдение на избирательных участках было, на закупку камер потратили почти миллиард гривен (около $37 млн по нынешнему курсу), но это не дало желаемого эффекта. Просмотров во время парламентских выборов 2012 года было мало.

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в его ведомство поступает информация о готовящемся масштабном подкупе избирателей во время предстоящих выборов президента страны.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов.