Прогиб не засчитан. Почему Порошенко предпочел неонацистов рядовым избирателям

В четверг, 14 марта, президента Порошенко ждали на Волыни — в городах Луцке Ковеле . К его приезду тщательно готовились как оппоненты, так и местные администрации, но он предпочел выехать в другое место — к неонацистам из «Азова». Но и там у Порошенко не сложилось

Все шло к тому, что на Волыни повторятся такие же стычки, как в Киеве и Черкассах , когда неонацисты из «Национального корпуса» срывали президентские агитационные мероприятия. В Луцке президента ждали билборды с надписью:

«Встреть весну без пороха! Дай шанс своей стране!».

В том же городе 14 марта на 16-этажном здании появился огромный плакат следующего содержания:

«Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБр [отдельной механизированной бригады]. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает».

На театральную площадь Луцка, где должен был появиться президент, привели свинью в подгузнике — как напоминание президенту об основном фигуранте скандала с хищениями в «Укроборонпроме» Олеге Гладковском — «в девичестве» Свинарчуке. Полиция бегала и ловила на потеху публике несчастного поросенка. Тем временем согнанные чиновниками бюджетники и студенты весь день топтались на площадях Луцка и Ковеля, ожидая горячо нелюбимого ими президента. В Ковеле, например, с утра на встречу с Порошенко сгоняли студентов Ковельского промышленно-экономического колледжа, причем, по словам учащихся, ректор обещал проверять их явку по спискам, обещая «бонусы» при сдаче сессии.

Однако президент неожиданно решил пересмотреть свой график визитов и отправился на Донбасс. В Ковель он все-таки тоже успел, но лишь поздно вечером, а в Луцке подневольные бюджетники его вообще не дождались в тот день.

Повод для срочного визита на Донбасс быстро нашелся — 14 марта на Украине отмечают так называемый День добровольца в честь националистических добровольческих батальонов вроде «Азова» и «Айдара», первыми атаковавших жителей Донбасса в 2014 году, хотя де-юре на тот момент все эти добровольческие батальоны были незаконными вооруженными формированиями. Президент не случайно вдруг так резко изменил свой график поездок. Зная, что его ожидает на очередной встрече с избирателями, он решил сделать «ход конем» и попытаться переманить на свою сторону неонацистов из «Азова», гражданским крылом которого является «Национальный корпус», системно срывающий президентские митинги.

Как сообщила соратница президента вице-спикер парламента Ирина Геращенко Порошенко встретился с «азовцами» возле линии фронта на Светлодарской дуге, противопоставив их сотоварищам, действующим в тылу.

«Одно из самых опасных направлений фронта. Спасибо вам, парни, за вклад в оборону и защиту Украины. Спасибо каждому, кто защищал и защищает страну на фронте, а не воюет с Украиной в тылу. Президент и «Азов». Сегодня. На линии фронта. Вместе», — написала Геращенко.

Порошенко также поблагодарил присутствовавших на той же встрече представителей «Украинской добровольческой армии» и лично бывшего лидера «Правого сектора»* депутата Дмитрия Яроша

«Я хочу поблагодарить за наше единство», — заявил Петр Порошенко на встрече с боевиками-неонацистами, как бы предлагая им действовать сообща.

Как утверждает один из боевиков «Азова» Денис Шеломиенко, беседа с президентом у них была непростой.

«Встреча была холодной, он прекрасно понимал, что здесь «не клуб его друзей». Нервничал, пару раз повышал голос. Как для меня, целью этого визита было закрепление политики «Разделяй и властвуй», чтобы сделать посты на тему: «Азов» хорош, а НД [Нацдружины] и НК [Нацкорпус] плохие». Посты порохоботов о его приезде только это подтверждают. Ну и еще, видимо, была цель позлить Авакова, похоже, в АП реально думают, что он влияет на «Азов». Но это не так и никогда не было», — утверждает Шеломиенко.

Боевик «Азова» также подчеркнул, что они не «псы Авакова», а за подобные высказывания главный замполит ВСУ полковник Олег Бойко «получит по шапке» от президента, чтобы неповадно было «дискредитировать Азов». О том, что полковник Бойко после недавних столкновений в Черкассах дал приказ замполитам начать информационную кампанию против «Нацдружин» и «Нацкорпуса», «азовцы» сообщали еще 12 марта.

Поскольку «кукушка похвалила петуха», боевик «Азова» в ответ отметил, что «Порошенко не из пугливых», так как перед встречей у них не отобрали оружие и при желании они могли бы «сделать то, о чем вы подумали» — но не сделали. В ответ на претензии «Азова» по поводу задержания в Черкассах их соратника Дмитрия Кухарчука Порошенко сказал, что тому не стоило нападать на президентский митинг, а надо было просто подойти и поговорить.

Встречу Порошенко с неонацистами можно считать своеобразным ответом на недавнее заявление основателя «Азова» Андрея Билецкого о том, что Порошенко намерен объявить «Нацкорпус» преступной организацией и расформировать полк МВД «Азов».

Однако похоже, что Порошенко решил сменить тактику и использовать уже не кнут, а пряник в общении с неонацистами из конкурирующей фирмы. Можно только догадываться, какие «коврижки» президент посулил азовцам, однако его попытка задобрить неонацистов говорит о том, кто на Украине является основным «избирателем» и решает исход «выборов».

И, вероятно, не случайно 13 марта в Мариуполе подконтрольный президенту суд отказался взыскать 74 тыс. грн с МВД Украины за безосновательное задержание, пытки и ограбление бойцами полка «Азов» местного предпринимателя Сергея Трутельницкого. Тем не менее, по словам видеоблогера Анатолия Шария, беседа президента с «Азовом» прошла не столь гладко, а Администрация президента обрезала видео встречи.

14 марта на пресс-конференции «Золотая акция Авакова . Кто определит победителя на выборах президента Украины: избиратели или радикалы?» политолог Алексей Кочетков заявил: хорошо организованные националисты, являясь меньшинством, решают, кто придет к власти.

«На Евромайдане ядро протеста составляли националисты, их было значительно меньше, но этого хватило, чтобы захватить власть. Не уверен, что они будут пытаться это сделать. Они выступают массовкой, а на этом фоне будет решаться, кто действительно придет к власти», — утверждает Кочетков.

По этой причине 14 марта Порошенко четко расставил приоритеты. Он заставил своих «крепостных» бюджетников и рядовых избирателей на Волыни ожидать себя целый день, предпочитая в это время договариваться с основным козырем главы МВД — боевиками «Азова». Если президенту удастся выбить этот козырь из рук Арсена Авакова и Юлии Тимошенко и сманить в свой лагерь всех неонацистов, то можно считать, что исход «выборов» предрешен, что бы там ни показывали социологические опросы.

С точки зрения многих политологов, ультраправые группировки являются чем-то вроде частных армий представителей украинской власти и крупных олигархов. Однако сами ультраправые, ощущая полную безнаказанность, нередко считают президентские или министерские должности своих патронов сугубо номинальными — чем-то вроде должности конституционного монарха, который должен лишь представлять страну на официальных мероприятиях, но не определять ее политику.

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* Деятельность организации запрещена в РФ