Порошенко поведал о «триедином ударе» по России

Порошенко обрадовался «триединому удару» по России

Порошенко написал в Facebook, что Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив», и выразил благодарность Вашингтону, Брюсселю Оттаве за введение новых антироссийских санкций в канун пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, в пятницу Соединенные Штаты ужесточили санкции против России по Украине, а Канада ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввел Европейский союз.

Москва, комментируя новые санкции, отметила, что в стремлении расширять свои антироссийские черные списки северный сосед США — Канада — старается перещеголять своего «большого брата».