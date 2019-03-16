Порошенко поведал о «триедином ударе» по России

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Порошенко обрадовался «триединому удару» по России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 6 часов назад
Трансатлантические страны нанесли «мощный и триединый» удар санкциями по России, заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами, Канадой и Европейским союзом.
Порошенко написал в Facebook, что Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив», и выразил благодарность Вашингтону, Брюсселю и Оттаве за введение новых антироссийских санкций в канун пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», — подчеркнул глава украинского государства.
Напомним, в пятницу Соединенные Штаты ужесточили санкции против России по Украине, а Канада ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввел Европейский союз.
Москва, комментируя новые санкции, отметила, что в стремлении расширять свои антироссийские черные списки северный сосед США — Канада — старается перещеголять своего «большого брата».
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Комментарии54
Украина , Видео , Политика , Петр Порошенко , ЕС , Канада , Москва , США
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