Золотое дно для коррупционеров. Что все же не так с «Укроборонпромом»?

Последний скандал, связанный с коррупцией в «Укроборонпроме» , получил широкий резонанс только благодаря тому, что пришёлся на пик избирательной гонки на Украине . На самом деле о коррупции и схемах в госконцерне украинские СМИ писали не раз. «Укроборонпром» постоянно трясет от коррупционных скандалов, судебных разбирательств и расследований

Но доподлинно о деятельности «Укроборонпрома» никто ничего не знает, поскольку концерн подпадает под закон о государственной тайне.

После громкого скандала, который больно ударил по рейтингам Петра Порошенко , президент во всеуслышание заявляет о том, что всемирно известная аудиторская компания, одна из «большой четверки», должна провести аудит «Укроборонпрома». Это необходимо, по словам президента, чтобы проверке доверяли на всех уровнях, в том числе международные партнеры Украины.

Проверка силами крупной аудиторской компании не означает, что украинские органы будут отстранены от расследования.

«И наша украинская правительственная аудиторская служба, и Счетная палата, и любой другой орган, имеющий право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта», — пообещал глава украинского государства.

По словам Порошенко, коррупция в оборонном секторе неприемлема:

«Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует у армии».

Президент, вероятно, запамятовал, что чрезвычайно успешно воруют в «Укроборонпроме» не только сегодня.

Стоит напомнить, что в феврале 2018 года, когда глава «Укрспецэкспорта» Павел Букин был назначен главой концерна «Укроборонпром», тоже звучали обещания провести независимый финансовый аудит с участием международных аудиторских компаний. Такое решение тогда принял наблюдательный совет «Укроборонпрома». Были одобрены, в том числе, техзадания и график финаудита. Вот только потом о международном аудите благополучно «забыли».

Что такое «Укроборонпром»

Правительство Николая Азарова , принимая в декабре 2010 года решение о создании «Укроборонпрома», намеревалось укрепить оборонную промышленность страны. Государственный концерн создавался с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов. Кроме того, компания принимает участие в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят более сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Фактически государство, создав концерн, ввело монополию на производство военно-технического имущества и самого вооружения. Концерн должен обеспечивать свои предприятия госзаказами, финансировать новые разработки, а также помогать искать новые рынки сбыта. За это заводы платят «Укроборонпрому» членские отчисления, на которые, собственно, госконцерн и живет.

В 2014 году машину вертикальной корпорации, включающей 134 многопрофильных предприятия оборонно-промышленного комплекса, половина из которых работала в убыток, едва удалось запустить, чтобы обеспечить возросшие потребности вооруженных сил страны. На середину 2014 года функционировали только 96 предприятий концерна: 23 предприятия оказались на территории Крыма , а также в зоне проведения АТО, а 15 — в состоянии банкротства. Технологические проблемы усугубил односторонний разрыв Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой . Эксперты не раз указывали, что украинский ОПК объективно не в состоянии полностью заменить 30 тысяч наименований российских комплектующих.

Рука руку моет

После «революции достоинства» 2014 года украинский оружейный бизнес возглавили «нужные люди». Нужные не производству и экономике, а представителям власти. Результатом этого стало то, что в ОПК миллионы долларов исчезают без серьезных последствий для организаторов схем. Инструментов махинаций в концерне — целый набор. Начиная с предварительного сговора участника тендера с закупщиком и заканчивая разглашением коммерческой тайны — данных, которые подаются для участия в тендере. Государственная монополия, закрытая грифом «секретно», плюс бюджетные деньги — прекрасные стимулирующие условия для коррупционных схем.

С июля 2014 по февраль 2018 года «Укроборонпром» возглавлял Роман Романов . До назначения он руководил президентской избирательной кампанией Порошенко на Херсонщине. Романов также торговал автомобилями «Хюндай» , которые на Украине собирает корпорация «Богдан» Олега Гладковского, совладельцем которой является Порошенко.

В отчете Национального антикоррупционного бюро Украины за 2017 год отмечены злоупотребления «Укроборонпрома» с контрактом на поставку запчастей для «Антонова» AN-32 Минобороны Ирака (на $39 млн). Нацполиция расследует ряд дел, включая вывод со счетов «Спецтехноэкспорта» 91 млн гривен ($3,39 млн) по схеме экспорта оборудования через фиктивные фирмы. Деловая активность «Укрспецэкспорта» (подразделение концерна, которое занимается экспортом оружия) на индийском направлении оценивается в $6 млн ущерба (поставки запчастей компании Hindustan Aeronautics Limited).

Коллектив Николаевского судостроительного завода трижды перекрывал автодорогу Николаев — Одесса в знак протеста. Погашение задолженности по зарплате на судостроительных предприятиях «Укроборонпрома» (а это миллионы долларов) переложили на плечи первого вице-премьера Степана Кубива.

Смена руководства «Укроборонпрома» не сказалась на уровне коррупции в ОПК: денежные потоки просто перешли от одной политической силы к другой. От «Народного фронта» — к «Блоку Петра Порошенко». Передача потоков начиналась с того, что главу комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского убрали из наблюдательного совета "Укроборонпрома". Затем поменяли Романа Романова, который оказался лоялен к политикам из НФ, например к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и к тому же Пашинскому.

Аудит, который не замечали

Похоже, что еще предыдущий руководитель «Укроборонпрома» Роман Романов создал эффективную команду для злоупотреблений на военных заказах.

Проверка госконцерна «Укроборонпром», проведенная Государственной аудиторской службой за период с 2015-го и 9 месяцев 2017 года, обнаружила перечисление 198 миллионов гривен ($7,4 млн) фиктивной фирме. В отчете, опубликованном в мае 2018 года, также отмечалось, что аудиторам не удалось подтвердить фактическое наличие созданных материальных ценностей на общую сумму около 177 млн гривен ($6,6 млн). Кроме того, в 2017 году количество предприятий в структуре «Укроборонпрома», которые получили оценку «неэффективные», увеличилось с 35 до 41. Аудиторы констатировали, что износ основных фондов в 2016 году составил 67% и вырос до 96,3% — за 9 месяцев 2017 года.

Также проверяющие отметили, что предприятия концерна загружены лишь на 30%, притом что имеются потенциальные возможности поставки более 1100 образцов вооружения и техники на общую сумму более 2,5 млрд грн ($100 млн). В отчете указывалось также на ничтожную долю госзаказа в «Укроборонпроме» — за 9 месяцев 2017 года она составила всего 18,4% от общего объема производимой продукции.

По мнению аудиторов, такое положение вещей стало возможным, поскольку почти 2 года наблюдательный совет и совет директоров не исполняли своих полномочий. Единственным органом управления концерна являлся его генеральный директор Роман Романов, что и стало причиной неспособности «Укроборонпрома» утверждать соответствующие документы, в том числе и финансовые отчеты, и планы развития. Также это стало причиной срыва создания представительств концерна в Польше и Турции.

Государственная аудиторская служба предложила Кабинету министров Украины поручить государственному концерну «Укроборонпром» рассмотреть результаты аудиторского исследования, устранить выявленные недостатки и не допускать подобного в будущем. В частности, речь шла о проблемах концерна с урегулированием зарплатного вопроса, внутренних финансовых отношениях между участниками концерна, нарушениях при бюджетных выплатах, а также о монополии при уплате комиссионных за продажу оружия за границу.

Аудиторы, подведя итоги деятельности концерна за 2015-2017 годы, зафиксировали полную зависимость концерна от взносов участников и, соответственно, невозможность менеджмента концерна осуществлять свои расходы за счет доходов, не связанных со взносами.

Особое внимание аудиторы уделили изучению вопроса комиссионных выплат производителей оружия спецэкспортерам «Укроборонпрома». Речь идет о наличии монополии, которая искусственно обогащает посредников.

Бесплатный труд

В 2014 году чистая выручка «Укроборонпрома» от реализации продукции составила 16 млрд гривен ($600 млн), в 2015 году — 21,5 млрд гривен ($800 млн), в 2016 и 2017 годах — 28,3 млрд гривен ($1 млрд). Госконцерн в 2017 году получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд гривен ($56 млн), тогда как в 2014 году предприятия «Укроборонпрома» показали 92 млн гривен ($3,4 млн) убытков.

Но при этом украинские предприятия, работающие на щедро финансируемый из госбюджета оборонный комплекс, являются лидерами по зарплатным долгам, пишет издание «Страна.ua». В реестре должников (информация по состоянию на 2 января 2019 г.) на официальном сайте Госслужбы по вопросам труда числится больше десятка заводов и конструкторских бюро концерна «Укроборонпром».

Эти предприятия не платят своим сотрудникам как минимум по несколько месяцев, а некоторые накапливают долги по зарплатам годами. К примеру, на киевском заводе «Маяк» денег не видели 11 месяцев, а на заводе «Буревестник» — больше трех лет.

Но даже там, где зарплаты платят более-менее регулярно, средние по отрасли оклады едва превышают 6-7 тыс. грн (15-17 тыс. руб.), а квалифицированных рабочих (токарей, станочников, фрезеровщиков и др.) и даже инженеров «Укроборонпром» ищет на ставку в 4,5 тыс. грн (11 тыс. руб.) в месяц.

И это притом, что государство не жалеет денег на оборону и безопасность. В этом году Министерству обороны и подконтрольным ему ведомствам (в том числе, и «Укроборонпрому») в бюджете выделено больше 102 млрд грн ($3,8 млрд), что на 16 млрд ($600 млн) больше, чем в прошлом году и превышает 5% ВВП. Из них на развитие вооружения и военной техники предусмотрено около 17 млрд грн ($630 млн), что на 3,7% больше, чем в прошлом году. По сути, эти деньги должны пойти на финансирование госзаказов предприятиям «Укроборонпрома».

Аудит — что дышло

Вряд ли стоит всерьез рассчитывать, что обещанный Порошенко аудит госконцерна будет иметь последствия. У аудиторских компаний на Украине несколько подмоченная репутация, да и украинские власти всегда могут обвинить их в непрофессионализме.

В декабре 2016 года Нацбанк Украины признал крупнейший в стране «Приватбанк» неплатёжеспособным. На то время глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что "дыра" в балансе банка составляет 148 млрд гривен ($5,5 млрд), а почти все корпоративные заёмщики учреждения связаны с акционерами. Аудитором «Привата» была компания из "большой четвёрки" — PricewaterhouseCoopers (PwC). Как заявили в январе 2017 года чиновники от НБУ, почти все отчеты PwC содержали в себе серьезные недостатки, отчего в большинстве случаев становились некачественными и непрофессиональными.

Нацбанк собрал доказательства некорректной, по их мнению, работы PwC на Украине и передал в центральный офис компании. И в июле 2017 года Нацбанк исключил PwC из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В январе 2018 года PwC оспорила это решение Нацбанка. Государственный «Приватбанк» подал иск в кипрский региональный суд Никосии против кипрской Pricewaterhouse Coopers Limited и украинского ООО «Прайсвотерхаус Куперс (Украина)» на $3 млрд Похоже, это самый крупный иск такого рода в истории аудиторских компаний.

Так что решить проблему коррупции в «Укроборонпроме» может не аудит, а его реформирование. Но для этого нужна политическая воля. Которой нет.