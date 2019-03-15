Украина наложит запрет на участие российских наблюдателей в выборах

Украина не допустит до выборов наблюдателей из России , предложенных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет», — заявил Климкин.

7 февраля Верховная Рада приняла закон, запрещающий российским гражданам и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах на Украине.

В списках краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины от БДИПЧ ОБСЕ значились 24 представителя России.