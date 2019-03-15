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Украина наложит запрет на участие российских наблюдателей в выборах 

Рамблер + ещё 13 13 минут назад
Фото: Рамблер
Украина не допустит до выборов наблюдателей из России, предложенных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс».
«Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет», — заявил Климкин.
7 февраля Верховная Рада приняла закон, запрещающий российским гражданам и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах на Украине.
В списках краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины от БДИПЧ ОБСЕ значились 24 представителя России.
Украина , В мире , Верховная Рада
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