«Лечу на фронт»: Порошенко едет в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что направляется на линию разграничения в Донбассе. Визит президента приурочен ко Дню добровольца. Конфликт в Донбассе — одна из самых острых проблем для украинцев. Порошенко заявлял ранее, что Киев не может прекратить военные действия.

Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить линию разграничения в Донбассе в честь Дня добровольца.

«Сегодня <…> я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — сказал президент, выступая на мероприятии в честь праздника.

Прошлый визит президента на территорию Донбасса состоялся в декабре. Тогда украинский лидер решил выразить солдатам «большой почет и глубокую благодарность». Также он заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в хорошем состоянии.

Уже почти пять лет продолжается военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Эта тема остается, пожалуй, самым болезненным и главным вопросом для украинцев.

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что в результате конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей, еще до девяти тысяч получили ранения. При этом, добавила Фрейзер, в 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей Донбасса и ранения у 224 человек. По ее словам, этот показатель в два раза ниже, чем в 2017 году.

Каждый кандидат в президенты понимает, что должен предложить свой план по урегулированию конфликта.

Петр Порошенко уверен, что территории Донбасса и перешедшего по итогам референдума под юрисдикцию России Крыма должны быть возвращены под юрисдикцию Украины.

«Какие угодно уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины — это поражение», — заявлял президент.

Порошенко рассчитывает на ввод миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса. Также, по мнению президента, важным инструментом разрешения конфликта являются санкции против России. Порошенко неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения минских соглашений, хотя по части выполнения взятых на себя обязательств у международных наблюдателей — и прежде всего России — остаются вопросы.

По сути, действующий президент Украины заявляет о мирном урегулирования конфликта. Однако он неоднократно делал противоречащие этому заявления. В частности, Порошенко говорит избирателям, что возвращение территорий должно происходить «политико-дипломатическим путем», при этом заявляет, что Украина не может прекратить военные действия.

Существует еще один аспект, прописанный в предвыборной программе Порошенко, касающийся конфликта в Донбассе: «За репрессии и издевательства над нашими гражданами на оккупированных территориях, за нанесенный ущерб страна-оккупант (так украинские политики называют Россию, доказать присутствия российских войск на территории Донбасса Киеву так и не удалось. — »Газета.Ru» ) понесет ответственность и вынуждена будет их возмещать путем международных правовых механизмов».

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн в конце февраля заявил, что Порошенко должен предстать перед международным трибуналом за военные преступления, совершаемые киевскими силовиками в Донбассе.

«Я лично посетил Донецк и Луганск. Положение там хуже с каждым днем, число обстрелов со стороны Украины растет. Порошенко таким образом хочет победить на выборах [президента страны]. Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит его военные преступления», — заявил берлинский парламентарий.

Лидер «Батьковщины» и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляла, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения военного конфликта в случае своей победы на выборах. По ее словам, встреча должна проходить в Будапештском формате.

«В таком формате будет разговор, и я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным и результатом будет мир на Украине», — сказала лидер партии «Батьковщина» в интервью LB.ua.

Тимошенко, как и Петр Порошенко, уверена, что главная цель президента — вернуть под юрисдикцию Киева территории Крыма и Донбасса.