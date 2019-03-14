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В Киеве убит сотрудник Администрации президента Украины 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По имеющимся данным, жертвой преступления стал главный консультант департамента информационной политики ведомства.
14 марта в 6:40 Шевченковском районе Киева обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, которые могли спровоцировать смерть.
По предварительной информации, погибший — главный консультант департамента информационной политики Администрации президента Украины.
На опубликованном снимке удостоверения имя и фотография чиновника скрыты, но видно, что стоит подпись Бориса Ложкина, возглавлявшего ведомство с 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года.
Обстоятельства произошедшего установит судмедэкспертиза.
Это не первый случай гибели чиновников, которые непосредственно связаны с обеспечением деятельности главы государства. Осенью 2016 года заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов погиб в аварии на водном мотоцикле, столкнувшись с другим плавсредством. В ночь со 2 на 3 января 2019 года в Киеве 26-летний сотрудник Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, повздорил на улице с прохожим, как выяснилось, представителем Лиги профессионального бокса Украины Петром Очеретяным, выгуливавшим собаку. В ходе потасовки спортсмен нанёс удар чиновнику удар в челюсть, от которого он скончался на месте, не приходя в сознание.
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Украина , Криминал , Происшествия , Борис Ложкин , Андрей Таранов
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