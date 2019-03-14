В Киеве убит сотрудник Администрации президента Украины

По имеющимся данным, жертвой преступления стал главный консультант департамента информационной политики ведомства.

14 марта в 6:40 Шевченковском районе Киева обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, которые могли спровоцировать смерть.

По предварительной информации, погибший — главный консультант департамента информационной политики Администрации президента Украины

На опубликованном снимке удостоверения имя и фотография чиновника скрыты, но видно, что стоит подпись Бориса Ложкина , возглавлявшего ведомство с 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года.

Обстоятельства произошедшего установит судмедэкспертиза.