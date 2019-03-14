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«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским 

Газета.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: @zelenskiy_official
Полиция Киева сообщила о том, что 13 марта аноним позвонил с предупреждением о бомбе, якобы заложенной во Дворце "Украина".
В этот момент, сообщает Strana.ua, в помещении проходил концерт студии "Квартал 95" шоумена Владимира Зеленского — кандидата в президенты Украины.
Полиция отправила в учреждение культуры специальные службы и взрывотехников, однако в результате осмотра помещений Дворца "Украина" взрывных устройств, взрывчатых веществ или похожих на них предметов не было обнаружено. Организаторы отказались от эвакуации людей и решили, что провокация была устроена против Зеленского с целью сорвать концерт.
«Высшее свинство»: в чем обвинили Порошенко
Полиция Украины начала расследование по факту заведомо неправдивого сообщения о взрыве.
Ранее СБУ ответила на обвинения в прослушке кандидатов в президенты.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , СБУ
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