«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским 

Полиция Киева сообщила о том, что 13 марта аноним позвонил с предупреждением о бомбе, якобы заложенной во Дворце "Украина".
В этот момент, сообщает Strana.ua, в помещении проходил концерт студии "Квартал 95" шоумена Владимира Зеленского — кандидата в президенты Украины.
Полиция отправила в учреждение культуры специальные службы и взрывотехников, однако в результате осмотра помещений Дворца "Украина" взрывных устройств, взрывчатых веществ или похожих на них предметов не было обнаружено. Организаторы отказались от эвакуации людей и решили, что провокация была устроена против Зеленского с целью сорвать концерт.
Полиция Украины начала расследование по факту заведомо неправдивого сообщения о взрыве.
Ранее СБУ ответила на обвинения в прослушке кандидатов в президенты.