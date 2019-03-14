«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским

Полиция Киева сообщила о том, что 13 марта аноним позвонил с предупреждением о бомбе, якобы заложенной во Дворце "Украина".

В этот момент, сообщает Strana.ua, в помещении проходил концерт студии "Квартал 95" шоумена Владимира Зеленского — кандидата в президенты Украины.

Полиция отправила в учреждение культуры специальные службы и взрывотехников, однако в результате осмотра помещений Дворца "Украина" взрывных устройств, взрывчатых веществ или похожих на них предметов не было обнаружено. Организаторы отказались от эвакуации людей и решили, что провокация была устроена против Зеленского с целью сорвать концерт.

Полиция Украины начала расследование по факту заведомо неправдивого сообщения о взрыве.