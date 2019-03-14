Американская соломка для украинских провокаторов

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вторглась на Украину , чтобы получить доступ к её нефтяным и газовым резервам, а также использует трубопроводы для оказания политического давления на Киев

Можно смеяться. Но лучше задуматься. Американцы — они, конечно, большие знатоки белорусских морей и ростовских гор, однако, если отвязать их географическую и историческую безграмотность от политической сути их заявлений, то они всегда достаточно чётко формулируют свои пожелания и намерения. Если они возвращаются к какой-то теме, которая, как нам кажется, давно потеряла актуальность, надо готовиться к тому, что проблема будет вновь актуализирована не без помощи Вашингтона.

Зададим себе вопрос: к кому обращено заявление Помпео? К американцам? Нет. Американцам давно не интересна Украина, в потомственной агрессивности России они и так более чем уверены, но всё же желают с Москвой поладить, ибо зело сильна и может сделать больно. К тому же, Помпео — госсекретарь, а не президент. Обращаться к американскому народу — прерогатива главы государства, госсекретарь обращается к иностранным правительствам.

К украинцам? Там тоже кому надо, те и без Помпео уверены, что Россия к ним вторглась. Только украинцы знают, что нефтяные и газовые резервы в их государстве отсутствуют, энергоносители поступают как раз из России. Поэтому «свидетели российского вторжения на Украину» считают, что Россия вторглась, чтобы захватить всю страну и поработить свободолюбивую нацию, но «герои АТО», благодаря невиданному самопожертвованию, смогли остановить её на Перекопе и Чонгаре, а также в пригородах Донецка Луганска , где они уже пятый год «спасают Европу». Впрочем, значительная часть украинцев как раз не прочь, чтобы Россия вторглась и присоединила их к себе. Даже обижаются на Россию за то, что до сих пор не состоялось вторжение.

Понятно, что и не россиянам, и не китайцам адресованы слова Помпео. Тогда кому же?

Конечно же, нашим европейским друзьям, которые в последние годы всё сильнее пытаются дистанцироваться от США и всё внимательнее присматриваются к России как к потенциальному новому стратегическому партнёру. Эти неблагодарные европейцы, которых США защищают от России и Китая (в этом отношении они оспаривают пальму первенства у «воюющего за Европу с Азией» Киева), не хотят платить взносы в НАТО , не желают приобретать такой хороший (и потому очень дорогой) американский газ, а всё норовят приобрести дешёвый и неполиткорректный российский. Так они ещё и намылились вовсе бросить «империю добра» и солидаризоваться с «империей зла». Вот к ним-то и обращены слова Помпео. Если перевести их на нормальный язык, госсекретарь говорит европейским союзникам США: «Посмотрите, Украина тоже покупала дешёвый российский газ и радовалась плате за транзит. А закончилось всё вторжением России». И вы, мол, допрыгаетесь со своими «Северными потоками — 2». Прислушайтесь к голосу из Вашингтона. Откажитесь от российских энергоносителей. Они опасны.

Скажете, Помпео не дурак, чтобы считать, что европейцы прислушаются к его предостережениям? Раз уж до этого не прислушались и на американское давление не поддались, то на что же рассчитывает госсекретарь? Он ведь на что-то рассчитывает?

Конечно, рассчитывает. В отличие от массы российских экспертов, рвущих на себе волосы и верхнюю одежду с криками: «Мы проиграли Украину! Надо что-то делать!» — американцы прекрасно знают, что на Украине проиграли они. Порошенко неизбираем, но уходить ему нельзя. Значит, будет драться до тех пор, пока есть хоть кто-то, кто готов за него умирать. В конце концов, Генпрокуратура , армия и СБУ ему пока в повиновении не отказали. Саботируют, конечно, многие его приказы. Ну так и весной 2014 года в армии и СБУ многие саботировали приказ о начале войны в Донбассе, пытались сохранить мир, некоторые даже на сторону ополчения вместе с бронетехникой переходили. Но в конечном итоге Киев сломал ситуацию, заставил армию воевать. И произошло это уже во время правления Порошенко. Именно на вторую половину лета и на начало сентября 2014 года приходятся наибольшие успехи ВСУ на фронтах. После этого были только котлы и Мински. Пётр Алексеевич считает, что и сейчас ему удастся заставить армию воевать за себя. На сей раз уже с «героями майдана» и даже с «героями АТО».

Знает Помпео и о том, что не только Коломойский, Тимошенко и Аваков ведут активные переговоры о том, как они поделят власть после Порошенко, но что даже его бизнес-партнёр Ахметов не уверен, что действующий президент сможет протащить себя во второй тур и потому планирует окончательную ставку сделать лишь после первого тура, на одного из прорвавшихся. Это для Порошенко очень плохо — в его перспективу не верит даже человек, зарабатывающий вместе с ним миллиарды на схеме «Роттердам+», на повышении коммунальных платежей и т.д. Понятно же, что Ахметову выгодно сохранение Порошенко. Но он уже готов договариваться с другими, как в своё время договорился с Порошенко после Януковича.

В отличие от всех этих местечковых «политиков», Помпео понимает, что кто бы из них не провозгласил себя президентом, реальным выгодоприобретателем будет даже не Аваков, а Билецкий. Потому, что это боевики Билецкого сейчас решают вопрос о власти. И власть будет зависеть от них гораздо сильнее, чем зависел Порошенко, а сама новая власть будет настолько же слабее власти Порошенко, насколько власть Порошенко была слабее власти Януковича. Кроме того, любые договорённости и гарантии, которые сейчас достигаются на почве необходимости выведения из игры Порошенко, на следующий день после его свержения будут забыты всеми, кто их заключал. Потеряв общего врага, они станут врагами друг другу и начнут такую же непримиримую войну за абсолютную власть, какую вёл с ними Порошенко.

Но у них гораздо меньше ресурсов и авторитета, чем поначалу было у незадачливого кондитера. А народ значительно злее, у него куда меньше терпения и куда меньше доверия к власти, чем было в начале правления Порошенко. Для того чтобы отсрочить гибель остальных, очень быстро может понадобиться сакральная жертва из числа победителей Порошенко. Народу надо будет бросить на растерзание виновного в том, что Порошенко давно нет, а стало только хуже.

В условиях разложения государственного аппарата, в том числе силовиков, которое в ходе и после свержения Порошенко только ускорится, именно Билецкий со своими боевиками будет арбитром (хоть поначалу эту роль формально будет исполнять Аваков). Причём, с учётом того, что сам он и его боевики в целом не замешаны в коррупционных скандалах, ведут активную общественную работу, бывает, что и помощь оказывают народу в борьбе с разного рода беспредельщиками, Билецкий со своими структурами давно уже пользуется определённой популярностью и практически стал точкой сборки для всех радикалов — тем, чего им не хватало в 2014 году, чтобы закрепиться в практически захваченных ими властных структурах.

Нарастание внутриолигархических противоречий и резкое усиление на этом фоне национал-радикалов, гарантирует разрастание и углубление гражданской войны. Уже не Донбасс, а вся Украина, в первую очередь Киев, становятся её ареной.

Всё это понимает (более того — знает) Помпео. Клиентский режим, созданный на Украине Соединёнными Штатами, пришёл в такое состояние, что скоро патрону надо будет объяснять, почему его усилия по распространению свободы и демократии в кратчайшие сроки завершились гражданской войной, депопуляцией и фашистской диктатурой.

И у Помпео есть ответ на этот вопрос. Виновато «российское вторжение», целью которого был контроль над «резервами нефти и газа», а потому, дорогие европейцы, не верьте России, не стройте «Северный поток — 2», дружите с Вашингтоном и выполняйте его указания — и будет вам счастье.

Помпео не наивен, он знает, что Россия может вновь не явиться на украинскую гражданскую войну, а ЕС уже не тот, чтобы в порыве солидарности безоговорочно поверить в любую американскую байку. Ему подавай доказательства.

Если вызванной войной всех против всех в Киеве гуманитарной катастрофы окажется недостаточно, чтобы заставить Россию вмешаться, США инициируют какую-нибудь провокацию. И заявят, что это сделала Россия. А Киев поддержит. Он уже эту версию активно продвигает, утверждая, что Россия обязательно вторгнется на Украину, ослабленную выборами. Провокация должна быть чудовищной и по масштабам, и по исполнению. Она не должна оставить России выбора. Вхождение на Украину должно стать для Кремля безальтернативным решением.

Такой провокацией может быть и обрушение Днепровского каскада ГЭС. У США есть совсем недавний опыт диверсий на электростанции в Венесуэле, почему бы не применить его, творчески адаптировав к украинской ситуации. А можно и АЭС взорвать или пару-тройку химических заводов. Пожалуй, эффект будет даже большим. Честно говоря, я бы не удивился, даже если бы США организовали в Киеве взрыв боевого ядерного устройства ограниченной мощности. И жертв будет достаточно, в том числе среди персонала европейских посольств, и возмущение моментально охватит всех «людей доброй воли» — и кто посмеет обвинить США в таком ужасном преступлении? Вся Европа должна начать хором осуждать Россию, а то и в её столицах что-нибудь может начать взрываться.

В общем, американцам надо легализовать неизбежное скатывание украинского кризиса в резню и установление открытой террористической тоталитарной диктатуры, отвести от себя обвинения и обвинить Россию. Это не США такие — жизнь такая. Они искренне хотели сделать из Украины долговременного врага Москвы. Не вышло. Человеческий материал подкачал. Приходится решать нерешённые вопросы по-другому. Риск, конечно, велик, но приемлем. В крайнем случае, если окажется, что на Россию всех собак повесить не удастся, можно всё списать на диких украинцев. У них война, им всё равно.