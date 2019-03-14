В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины в донбасском конфликте являются «космическими» для современных войн, заявил нардеп Андрей Билецкий . Лидер украинского «Национального корпуса» подчеркнул, что с момента заключения вторых Минских соглашений ВСУ и нацбаты потеряли более 1 тыс. убитыми, «не считая погибших в результате инсультов и самоубийств».

Украина несет в Донбассе беспрецедентные для современных военных конфликтов потери. Об этом заявил депутат Верховной Рады , глава украинского националистического «Национального корпуса» Андрей Билецкий в интервью изданию «Апостроф».

«Мы уже после «Минска-2» потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — убежден нардеп.

Билецкий подчеркнул, что власти Украины не предпринимают реальных усилий в деле «освобождения» Донбасса.

« [Киеву] лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда», — передает его слова НСН.

Кроме того, глава «Нацкорпуса» обвинил украинских оппозиционеров в «откровенно ватном дискурсе» и выразил надежду на создание украинского национального государства «после Кучмы».

По словам Билецкого, необходимо «уничтожать силу России , вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, войну на Кавказе, социальный кризис».

«В момент такого кризиса проводить по «хорватскому сценарию» короткую молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии. Но для начала надо ослабить врага, а потом уже возможна короткая военная операция», — добавил украинский нардеп, командир националистического полка «Азов».

В 2014 году британская газета The Telegraph передала, что Билецкий охарактеризовал «историческую миссию украинской нации» как необходимость «возглавить белые расы мира в финальном крестовом походе за их выживание против возглавляемых семитами унтерменшей».

Потери украинских силовиков с начала «антитеррористической операции» в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими, сообщил еще в конце апреля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По меньшей мере 554 [военнослужащих] покончили с собой», — отметил глава военной прокуратуры. Кроме того, около 8,5 тыс. украинских военных были ранены.

«Откровенно говоря, я догадывался, что результаты будут не блестящими, но точно не ожидал, что на самом деле все настолько плохо», — посетовал Матиос.

«За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — уточнял Матиос полгода спустя, в конце октября 2018.

При этом он отмечал, что только треть самоубийств была совершена в зоне боевых действий. Остальные, по его данным, были совершены после отхода солдат в пункты постоянной дислокации военных на восстановление. Он подчеркнул, что это «страшная проблема и большая трагедия».

Во многом, считает прокурор, проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. украинских военнослужащих приходится только 632 психолога, многие из которых при этом находятся в Главном штабе армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как на Украине сменилась власть. Жители региона отказались признавать ее и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, в результате этого конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе ведется, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, передает ФАН. Представители Украины, России, ОБСЕ , а также ДНР и ЛНР подписали первый Минский протокол в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года стороны заключили вторые Минские соглашения, в соответствии с которыми стороны взяли на себя обязательства способствовать постепенной деэскалации конфликта в регионе и установлению там режима прекращения огня.

Однако даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта по-прежнему продолжаются перестрелки. Украинские силовики регулярно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов региона.

Киевские власти называют Россию «страной-агрессором» и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом Минских соглашений.