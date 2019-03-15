Страна (Украина): просто не верят Порошенко. Почему украинцы стали лучше относиться к России

«Страна» (Украина) . Главная — это разочарование и тотальное падение доверия к украинской власти и лично к Отношение украинцев к России вернулось на уровень мая 2014 года. И стало самым высоким за последние пять лет. Основных причин улучшения отношения к России две, отмечается в статье в издании. Главная — это разочарование и тотальное падение доверия к украинской власти и лично к Петру Порошенко

Хорошее отношение украинцев к России вернулось на уровень мая 2014 года. И стало самым высоким за последние пять лет. Это случилось вопреки событиям, которые имели место после Майдана в отношениях между нашими странами (аннексия Крыма , война на Донбассе, торговые войны, инциденты в Керченском проливе и так далее), а также вопреки 5 годам антироссийской информационной кампании, которая ведется в Украине по всем фронтам — от телеканалов до билбордов Петра Порошенко с его «Прочь от Москвы ». Почему же процесс сейчас пошел вспять — разбиралась «Страна».

Что говорит социология

Эксперты Киевского международного института социологии разбили «русский вопрос» на три части: отношение к России, русским и властям РФ. Самое лучшее отношение у наших сограждан именно к россиянам. Если суммировать ответы «хорошее» и «очень хорошее», то вместе будет 77%. Причем, Запад, который традиционно считают антимосковским, дал 70% «в карму» русским, а Юг и Восток — 85-87%. То есть разница не столь уж и велика.

Отношение украинцев к России, как государству, тоже может удивить. На Западе хорошо и очень хорошо к нему относится 41% населения. В центральных областях больше половины — 51%. И 70-75% на Юге и Востоке. Всего позитивно оценивают Россию 57% украинцев.

Не столь радужная картина в отношении к руководству Кремля. Но в целом тоже достаточно сенсационная. Как минимум 13% украинцев позитивно относятся к российским властям: 4% — на Западе, 11% — в Центре, 14% — на Юге, 34% — на Востоке.

Надо также учитывать, что в современной Украине свои симпатии к Путину высказывать опасно. И многие, вероятно, не стали о них говорить социологам.

Кстати, в сентябре 2018 года руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович оценивал число сторонников российского президента в Украине как 16%. То есть выше, чем показало нынешнее исследование КМИС.

Как изменилось отношение к России

Февральские цифры КМИС стали самыми высокими за последнюю пятилетку. Они превысили уровень мая 2014 года — начала активных боев на Донбассе. Тогда позитивно относилось к России 52% украинцев. Теперь 57%.

Конечно, этим цифрам далеко до эры, когда число симпатиков РФ достигало 80% — последним таким месяцем стал февраль 2014 года. Но затем произошла аннексия Крыма. Правда, она так и не смогла обвалить рейтинг РФ до желаемого в Киеве минимума. Он наступил лишь в мае 2015 года, после периода поражений Украины в аэропорту Донецка и Дебальцево. Тогда тех, кто положительно относится к РФ, в Украине осталось лишь 30%. А вот с сентября 2017 года начался непрерывный рост. И за полтора года прирост составил 20%. Интересно, что за это же время выросло число сторонников идеи, что между нашими странами нужно убрать границы и таможни. Раньше их было 40%, теперь стало 48%. При этом тех, кто считает, что нужны визы и границы, стало меньше на десять процентов — число желающих отгородиться упало с 49% до 39%. Выросло и количество сторонников объединения в единое государство. «Объединиться в одну страну хотят 4% опрошенных украинцев, в феврале 2018 таких было 3%», — говорится в исследовании КМИС.

Почему растут симпатии к России?

В КМИС неудобный для украинских властей фактор объясняют по-своему.

«С чем может быть связано существенное улучшение отношения украинцев к России и россиянам, которое произошло в течение последнего года? Одна из возможных гипотез — предвыборная кампания и активизация работы пророссийских политических сил и телевизионных каналов», — заявил глава аналитического центра Владимир Паниотто.

Однако каналы, которые причисляют к «пророссийским», не имеют тех охватов, которые есть у главных всеукраинских «кнопок». А большинство из них не обвинишь в симпатиях к России. Наоборот — накал антироссийских страстей там и не думал падать.

На риторике против Кремля строит свою предвыборную кампанию и Петр Порошенко — со всем своим медиаресурсом. Причем, он оппонирует не только руководству России, но и ее народу, а также тем украинцам, которые не готовы возненавидеть РФ.

Так, президент активно борется за выдавливание русского языка из Украины — чего уже не спишешь на неприязнь к Путину.

То же можно сказать и о других инициативах власти, которые не связаны с ущербом руководителям России, но бьют по населению Украины. Это запрет российских соцсетей, разрыв транспортного сообщения и многое другое. И, судя по тому, что эти сверхусилия не сработали, то дело, видимо, не в появлении нескольких «пророссийских каналов».

Основных причин улушения отношения к России, как можно предположить, две. Во-первых, это разочарование и тотальное падение доверия к украинской власти и лично к Петру Порошенко.

А такое отношение переносится и на отдельные аспекты официозной пропаганды. Ведь если столь нелюбимые политики, к которым нет доверия, ругают Россию — то может эта Россия не так уж и плоха? Особенно чувство «нас разводят на вражду» усилилось после введения военного положения в ноябре 2018 года. Тогда большинство населения, как показала социология, не поверила Порошенко, что есть реальная угроза со стороны России. Люди посчитали, что президент под шумок инцидента около Керчи пытается просто отменить выборы. А это сильно дискредитировало в целом сам по себе тезис о «вражеской Москве».

Во-вторых, сильный запрос в обществе на мир, что также фиксируют все опросы. При этом среди большинства украинцев есть понимание, что прекратить длящуюся уже пять войну можно лишь путем переговоров с Россией (о невозможности военной победы над ней говорит, к слову и сама власть). А это также, вероятно, снижает воздействие официозной антироссийской кампании. Ведь если надо садиться за стол переговоров с кем-либо, то на подсознательном уровне начинаешь видеть в нем потенциального партнера, а не врага.